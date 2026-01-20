道指開盤恐跌400點！川普格陵蘭關稅衝擊發酵 分析師籲逢低承接

美股期指預示華爾街開盤將走低。美國總統川普針對格陵蘭議題的關稅威脅持續發酵，夜盤顯示道瓊工業指數周二開盤恐下挫逾400點，標普500期指跌幅約0.9%，那斯達克100期指下挫1.1%。

川普上周六在Truth Social宣布，將對八個北約成員國輸美商品加徵關稅，直至達成全面收購格陵蘭的協議為止。關稅將於2月1日起從10%起跳，6月1日調升至25%。歐洲多國領袖強烈反彈。

適逢馬丁路德金恩紀念日美股休市，周一夜盤成為美國投資人首度能對貿易衝突升溫局面做出完整反應的時點。

KKM Financial執行長Jeff Kilburg認為，若股市因關稅憂慮下跌，投資人應趁機逢低買進：「市場對潛在關稅的初始反應創造買點，本周市場焦點將從達沃斯論壇轉回財報季。」

與此同時，川普政府的關稅政策正面臨司法檢驗。美國最高法院最快下周裁定，是否推翻川普援引《國際緊急經濟權力法》所實施的關稅措施。美國財長貝森特周日表示，他認為最高法院推翻川普標誌性經濟政策的可能性「極低」。

花旗美股策略主管Scott Chronert表示，「與關稅相關的政策不確定性，應已大致反映於市場，但政策引發的市場波動，例如周末頭條新聞所見，仍將持續」。

地緣政治風險也牽動全球投資人的情緒。伊朗當地官員周日表示，自去年12月28日因經濟困境爆發的全國抗議已造成至少5,000人死亡，示威訴求已從經濟議題擴展為推翻神權統治。

本周，Netflix、嘉信理財、嬌生與英特爾等企業都將陸續公布財報。分析師指出，企業展望將成為維繫美股多頭情緒的關鍵。目前，標普500指數成分股今年獲利成長預估約為12%至15%。