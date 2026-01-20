隨時都能買美股！紐交所要推區塊鏈平台 代幣化股票讓24小時交易成真

紐約證券交易所（NYSE）要打造一個運用區塊鏈技術的交易平台，讓代幣化股票和ETF能夠全天候交易。

紐交所計劃結合其既有的撮合交易技術與私有區塊鏈網路，讓代幣化證券能夠即時交易。公司高階主管指出，取得監管機構批准後，將於今年稍晚推出這個全新的數位交易平台。

紐交所母公司洲際交易所（ICE） 策略倡議副總裁布勞格倫說：「這反映了紐約證交所交易能力的進化，從實體交易大廳、到電子下單，再到區塊鏈。投資人能運用到新型態的投資，為散戶創造新的機會，參與那些已吸引他們關注、以穩定幣資金驅動的市場。」

他表示，公司正與美國證管會（SEC）進行密切對話，爭取新平台的營運許可。這個新交易平台，將允許交易資金即時到位並即時交割。

「代幣化證券」，是證券的數位代表形式，可在區塊鏈網路上交易，不存放於傳統的證券帳戶之內。這類資產被宣傳可深化市場流動性、支援零股投資，並可擴大美國股市參與度，因為可在一天24小時內隨時交易。

布勞格倫說，紐交所同時也在研究新的清算基礎設施，以支援每周七天、每天24小時的全天候交易。例如ICE正與銀行合作，推動代幣化存款，最終目標是在傳統銀行營業時間之外，也能移動資金、管理資金需求。

紐交所在美國的主要競爭對手那斯達克（Nasdaq）已在於去年9月向監管機構申請，允許投資人在其公開交易所交易代幣化版本的股票。