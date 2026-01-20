快訊

30年一遇！日本公債殖利率首衝破4%大關 超低利率時代正式終結？

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
日本40年期公債殖利率升至4%，創下自2007年首度發行40年期公債以來最高。路透

日本40年期公債殖利率升至4%，創下自2007年首度發行40年期公債以來最高，這也是30多年來，日本任何期限的主權債殖利率首度突破4%。

日本40年期公債殖利率在今天（20日）盤中上揚5.5個基點，是1995年12月20年期公債殖利率達到4%以來，日本公債殖利率首次再度觸及4%水準。

這波公債殖利率竄升，凸顯出日本債市更大規模的拋售潮正在加速，主因是市場擔心政府計劃調降食品消費稅，將導致國家財政缺口擴大。

此外，日本兩大在野黨公明黨與立憲民主黨新成立的政黨聯盟「中道改革連合」，也主張透過管理一個新的政府相關基金，來籌措將食品消費稅降至0%所需的資金。

這波殖利率飆升象徵日本債市的一大轉變。日本多年來處於超低利率環境，曾使日本公債殖利率遠低於全球其他公債；如今，日本30年期公債殖利率已高於德國同天期約3.5%殖利率的水準。

日本首相高市早苗周一在記者會上正式宣布將於2月8日舉行國會選舉，押注其所屬的自民黨能在國會中擴大原本僅具微弱優勢的多數席次。投資人同時也對周二即將舉行的20年期公債標售保持謹慎態度。

