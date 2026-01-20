快訊

曾演出「穿著Prada的惡魔」！時尚教父Valentino辭世　享壽93歲

市場對美國和歐洲間貿易戰的擔憂 黃金、白銀價格再創高

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

美國總統川普加大力道施壓要接管格陵蘭，甚至對反對此計畫的歐洲國家威脅加徵關稅，引發市場對美國和歐洲間貿易戰的擔憂，並推升黃金和白銀價格再創歷史新高。

在川普的挑釁拖累美元和推升避險需求下，黃金現貨價格19日一度大漲2%至每英兩逾4,690美元，白銀更一度飆漲4.4%至每英兩94.12美元。川普威脅將向反對美國接管格陵蘭的德國、法國等八個歐洲國家，從2月1日起加徵10%關稅，6月再進一步調高稅率至25%。

Saxo Markets駐新加坡首席投資策略師查納娜表示，格陵蘭問題引發的緊張和去年的「解放日」關稅不同，因為這「點出的是更深層的地緣政治問題」，「在（北約）同盟內部動用關稅威脅，所帶來的信任衝擊可能留下更棘手的風險溢價」。

另一方面，在川普宣布對歐洲八國課徵關稅下，最大加密貨幣比特幣19日一度跌破92,000美元，其他加密幣也重挫，加密市場整體市值一口氣蒸發約1,000億美元。而且CoinGlass的數據顯示，約7.9億美元押注加密幣上漲的多頭部位，在過去24小時遭到強制平倉。

避險基金DACM共同創辦人高文說，由於同一時間金價創下新高，這波拋售更多成分是避險動作，而非任何專門針對加密市場的。

關稅

延伸閱讀

漁翁得利！川普與歐洲鬧翻 有助於中國大陸提振出口

可能採99年租約或波多黎各模式 川普「格陵蘭方案」本周達沃斯見真章

川普組加薩和平理事會 克里姆林宮：普亭獲邀加入

川普嘲笑格陵蘭雪橇犬巡防 丹麥特種兵怒揭「硬核訓練」媲美海豹部隊

相關新聞

富豪資產暴增 恐威脅民主

國際扶貧組織樂施會（Oxfam）19日發布報告指出，全球億萬富豪總財富在2025年暴增16.2%，達到18.3兆美元創歷...

金磚國推數位貨幣 有影

知情人士透露，印度央行提議金磚國家連結官方數位貨幣，讓跨境貿易和旅遊付款更便利，但此舉可能會減少對美元依賴，惹惱美國。

三星押注「日常AI」商機

南韓三星電子表示，在充滿噱頭和炒作的人工智慧（AI）市場中，該公司目標是將AI融入生活之中。

減重藥造福航空業 乘客變瘦省燃料

分析師預測，隨著減重藥物日益普及，航空公司的燃料成本將會隨著乘客體重一併下降，進而提升獲利。

美股七雄鐵律被打破 去年僅輝達、字母股價表現優於標普500

隨著投資人對人工智慧（AI）投資熱潮的看法日趨謹慎，曾被華爾街追捧的「美股七雄」（Magnificent Seven），...

避險基金 TCI 2025年獲利創紀錄

霍恩（Chris Hohn）主掌的避險基金TCI，去年賺進189億美元，超越知名同業城堡（Citadel）、千禧（Mil...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。