金磚國推數位貨幣 有影

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

知情人士透露，印度央行提議金磚國家連結官方數位貨幣，讓跨境貿易和旅遊付款更便利，但此舉可能會減少對美元依賴，惹惱美國

不願具名的人士說，印度央行建議政府在2026年金磚國家高峰會的議程，納入連結「中央銀行數位貨幣」（CBDC）的提案。印度是今年金磚峰會的主辦國，若當局採納意見，將是首次提議連結金磚成員的數位貨幣。金磚會員包括巴西、俄羅斯、印度、中國大陸、南非等。

美國警告，反對避用美元的行動，這個提案恐激怒美國。美國總統川普先前說，金磚是反美聯盟，揚言要對金磚成員加徵關稅。

印度央行的提案，奠基於2025年的金磚國家巴西里約熱內盧峰會，當時力促成員國支付系統相互連通，以提高跨境交易效率。

消息人士說，金磚數位貨幣連結若要成功，討論議題須包含互通科技、政府法規、貿易量失衡的結算方法等。他們同時警告，成員國不願採用其他國家的科技平台，可能會耽擱議案，須對科技和監管達成共識，才會有具體進展。

