快訊

曾演出「穿著Prada的惡魔」！時尚教父Valentino辭世　享壽93歲

富豪資產暴增 恐威脅民主

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

國際扶貧組織樂施會（Oxfam）19日發布報告指出，全球億萬富豪總財富在2025年暴增16.2%，達到18.3兆美元創歷史新高，同時加深了經濟與政治分化，對民主穩定構成威脅。

這份報告指出，美國總統川普的政策引領超級富豪財富增長，在他第二任期的首年，億萬富豪總財富增速達近期平均水準的三倍，創下歷史新高，而且自2020年以來增加了81%。樂施會每年都會在達沃斯世界經濟論壇前發布這份報告。

相較之下，全球有四分之一人口面臨著無法規律用餐的困境，近半數人口生活在貧窮之中。

樂施會報告主要引用全球不平等資料庫和富比世等學術研究與資料。研究認為，億萬富豪財富激增也伴隨著政治影響力高度集中，他們擔任政治職位的機會是一般民眾的4,000倍。

財富 世界經濟論壇 川普 職位

延伸閱讀

可能採99年租約或波多黎各模式 川普「格陵蘭方案」本周達沃斯見真章

10大人口淨遷徙熱區、淡水近8千人奪冠 但七成房價下跌這區最慘

連4年「生不如死」 大陸2025年人口再減339萬人

烏克蘭與美特使舉行「實質」會談 推進戰後安全保障

相關新聞

富豪資產暴增 恐威脅民主

國際扶貧組織樂施會（Oxfam）19日發布報告指出，全球億萬富豪總財富在2025年暴增16.2%，達到18.3兆美元創歷...

金磚國推數位貨幣 有影

知情人士透露，印度央行提議金磚國家連結官方數位貨幣，讓跨境貿易和旅遊付款更便利，但此舉可能會減少對美元依賴，惹惱美國。

三星押注「日常AI」商機

南韓三星電子表示，在充滿噱頭和炒作的人工智慧（AI）市場中，該公司目標是將AI融入生活之中。

減重藥造福航空業 乘客變瘦省燃料

分析師預測，隨著減重藥物日益普及，航空公司的燃料成本將會隨著乘客體重一併下降，進而提升獲利。

美股七雄鐵律被打破 去年僅輝達、字母股價表現優於標普500

隨著投資人對人工智慧（AI）投資熱潮的看法日趨謹慎，曾被華爾街追捧的「美股七雄」（Magnificent Seven），...

避險基金 TCI 2025年獲利創紀錄

霍恩（Chris Hohn）主掌的避險基金TCI，去年賺進189億美元，超越知名同業城堡（Citadel）、千禧（Mil...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。