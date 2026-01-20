富豪資產暴增 恐威脅民主
國際扶貧組織樂施會（Oxfam）19日發布報告指出，全球億萬富豪總財富在2025年暴增16.2%，達到18.3兆美元創歷史新高，同時加深了經濟與政治分化，對民主穩定構成威脅。
這份報告指出，美國總統川普的政策引領超級富豪財富增長，在他第二任期的首年，億萬富豪總財富增速達近期平均水準的三倍，創下歷史新高，而且自2020年以來增加了81%。樂施會每年都會在達沃斯世界經濟論壇前發布這份報告。
相較之下，全球有四分之一人口面臨著無法規律用餐的困境，近半數人口生活在貧窮之中。
樂施會報告主要引用全球不平等資料庫和富比世等學術研究與資料。研究認為，億萬富豪財富激增也伴隨著政治影響力高度集中，他們擔任政治職位的機會是一般民眾的4,000倍。
