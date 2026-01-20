IMF 調高2026年展望 全球經濟成長上修至3.3% 同步調升美、中成長率

國際貨幣基金（IMF）上修2026年全球經濟展望，得益於各國近月已逐漸適應川普關稅，以及人工智慧（AI）投資熱潮帶旺資產行情；但IMF也警告，若AI泡沫化、或地緣政治與貿易衝突再起，仍對全球經濟前景構成風險。

IMF 19日發布更新報告，把2026年的全球經濟成長率預期上修至3.3%，較去年10月的報告提高0.2個百分點，對2027年的預估則同樣維持在3.2%。IMF首席經濟學家古蘭沙表示，企業已透過轉移供應鏈來適應美國的較高關稅，已達成的貿易協議也降低關稅水準，中國大陸則轉為出口至非美國市場。在最新預估中，美國的有效關稅稅率為18.5%，遠低於去年4月報告的大約25%。

IMF預估，美國今年經濟成長率為2.4%，較10月提高0.3個百分點，受惠於對資料中心、強大AI晶片、電力等AI基礎建設的投資熱潮。

至於其他主要經濟體，IMF預期中國大陸經濟2026年增速將達4.5%，雖低於2025年的5%，但比10月預測高0.3個百分點。上修原因是美國對中國大陸貨品關稅下調10個百分點，為期一年，以及中國大陸繼續把出口轉向東南亞、歐洲等市場。

古蘭沙表示，若中國大陸不建立一個更平衡、對出口依賴更低、更依靠內需的增長模式，可能面臨更多貿易保護主義政策風險。IMF預計，歐元區2026年經濟成長率達1.3%，比10月預測高出0.1個百分點，主因德國擴增公共支出，以及西班牙、愛爾蘭的經濟表現改善。

在最新報告中，IMF列出的下行風險包括AI泡沫化、地緣政治緊張局勢與貿易烽火擾亂供應鏈與市場。IMF指出，對AI等科技的大筆支出已成為成長支柱，北美與亞洲受惠尤深；然而，若AI未能兌現大幅提振生產力的預期，可能導致市場行情驟跌，並擴散至其他領域，導致家庭財富縮水。