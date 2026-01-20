美股七雄鐵律被打破 去年僅輝達、字母股價表現優於標普500

隨著投資人對人工智慧（AI）投資熱潮的看法日趨謹慎，曾被華爾街追捧的「美股七雄」（Magnificent Seven），過去一年走勢已出現分歧。無論是應該改叫「五巨頭」（Mag Five）或「四天王」（Fab Four），總之市場已不會再把這幾家科技巨頭簡單歸為一類。

美媒報導，在蘋果、微軟、輝達、Meta、亞馬遜、特斯拉和字母組成的美股七雄中，去年只有輝達和字母表現優於標普500大盤，今年來也只有兩家公司表現跑贏大盤。這代表著這些股票之間連動性已瓦解，唯一共同點可能只剩都是破兆美元企業。

這顯示出AI交易自從開啟美股猛烈牛市以來已發生轉變，交易員如今下注變得更具選擇性。有些人預期AI紅利將會擴散到醫療保健等產業，其他人則加倍押注晶片製造商或提供電力的能源公司。

曾是科技七雄忠實支持者的散戶投資人，也開始把眼光投向其他領域。Vanda研究公司數據顯示，散戶去年在這七支股票總交易量中的占比，比2023和2024年明顯下滑。

長期深受散戶青睞的特斯拉，散戶活動下降最為明顯。去年散戶平均每日交易額，較兩年前高峰下降43%。

2023年創造「美股七雄」稱呼的美國銀行（BofA）策略師哈奈特（Michael Harnett）表示，他當初將這些股票歸為一類，是基於它們都是在科技領域掌握主導地位的龐大、營運穩健公司，但AI軍備競賽已破壞它們之間關係。

亞馬遜、字母、微軟和Meta如今被稱為「超大規模雲端服務商」（hyperscalers），花費數千億美元在訓練AI模型、興建資料中心和擴大雲端算力。輝達仍主宰著運作多數先進AI模型所需的晶片市場。

其餘兩家公司則居於落後。蘋果股價去年表現落後標普500，並被批評在AI方面投入較少，導致被競爭對手陸續超前。特斯拉股價過去一度發達，但隨著其電動車銷售放緩，其股價已大幅落後多家美股七雄同儕。

儘管走勢已經分歧，但每家美股七雄公司仍對市場具有龐大影響力。道瓊市場數據顯示，這七家公司占了標普500指數市值的約36%。

或許美股七雄已失去當初被投資人歸為一類的理由，但至少目前為止，還沒有其他股票組合可取代它們。