減重藥造福航空業 乘客變瘦省燃料

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

分析師預測，隨著減重藥物日益普及，航空公司的燃料成本將會隨著乘客體重一併下降，進而提升獲利。

Jefferies分析師近期指出，以一架乘載178名乘客的波音737 Max 8客機為例，倘若乘客平均體重減輕10%，客機的最大起飛重量可望減少約2%、省下多達1.5%的燃料成本，有望替美國四大航空業者今年節省多達5.8億美元（約為新台幣183億元）的燃料費，並提升每股盈餘（EPS）約4%。

根據Jefferies，美國航空、聯合、達美和西南航空，今年預期將使用約160億加侖燃料，依平均每加侖2.41美元計算，合計約390億美元，占整體營運支出的近19%。燃料是航空業者最大的支出項目。

若依上述方式估算，達美航空今年每股盈餘可望提升約2.8%、聯合升3.5%、西北升4.2%，美國航空每股盈餘更可望提高多達11.7%。

Jefferies說，「民眾愈瘦，燃料消耗愈低。航空公司向來對飛機減重極為警覺，從橄欖（當然是去核的）到紙張用量，無不斤斤計較」。

美國航空 減重 體重

