快訊

曾演出「穿著Prada的惡魔」！時尚教父Valentino辭世　享壽93歲

三星押注「日常AI」商機

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

南韓三星電子表示，在充滿噱頭和炒作的人工智慧（AI）市場中，該公司目標是將AI融入生活之中。

三星電子歐洲區執行長宋西蒙（音譯，Simon Sung）表示，公司的AI策略「著眼於真正有用且不張揚的AI」，包含能自主回應的智慧家庭，以及在幕後協調日常事務的家電，「重點明確擺在日常價值，而非新奇性」。

三星雖已開發自家大型語言模型（LLM）Samsung Gauss，但並未像OpenAI推出ChatGPT般，將它直接作為獨立的消費者產品，反而是將面向消費者的重點，放在內建於自家智慧型手機的Galaxy AI助理。Galaxy AI可執行即時翻譯和語音轉錄等任務。

三星1月初在拉斯維加斯的CES展上，展示配備感測器和語音辨識功能的電視、廚房家電與洗衣機。宋西蒙指出，「關鍵的轉變在於，AI不再只是個手動開啟的功能，而是成了能與你並肩工作的夥伴」。

語音 消費者 語言模型

延伸閱讀

ChatGPT將導入廣告 OpenAI稱有助彌補高昂成本

OpenAI尋求美裝置生產夥伴

ChatGPT流量下滑！他曝「拚不過Gemini」主因：同事都搶買

OpenAI新耳機 傳鴻海代工

相關新聞

富豪資產暴增 恐威脅民主

國際扶貧組織樂施會（Oxfam）19日發布報告指出，全球億萬富豪總財富在2025年暴增16.2%，達到18.3兆美元創歷...

金磚國推數位貨幣 有影

知情人士透露，印度央行提議金磚國家連結官方數位貨幣，讓跨境貿易和旅遊付款更便利，但此舉可能會減少對美元依賴，惹惱美國。

三星押注「日常AI」商機

南韓三星電子表示，在充滿噱頭和炒作的人工智慧（AI）市場中，該公司目標是將AI融入生活之中。

減重藥造福航空業 乘客變瘦省燃料

分析師預測，隨著減重藥物日益普及，航空公司的燃料成本將會隨著乘客體重一併下降，進而提升獲利。

美股七雄鐵律被打破 去年僅輝達、字母股價表現優於標普500

隨著投資人對人工智慧（AI）投資熱潮的看法日趨謹慎，曾被華爾街追捧的「美股七雄」（Magnificent Seven），...

避險基金 TCI 2025年獲利創紀錄

霍恩（Chris Hohn）主掌的避險基金TCI，去年賺進189億美元，超越知名同業城堡（Citadel）、千禧（Mil...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。