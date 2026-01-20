三星押注「日常AI」商機

南韓三星電子表示，在充滿噱頭和炒作的人工智慧（AI）市場中，該公司目標是將AI融入生活之中。

三星電子歐洲區執行長宋西蒙（音譯，Simon Sung）表示，公司的AI策略「著眼於真正有用且不張揚的AI」，包含能自主回應的智慧家庭，以及在幕後協調日常事務的家電，「重點明確擺在日常價值，而非新奇性」。

三星雖已開發自家大型語言模型（LLM）Samsung Gauss，但並未像OpenAI推出ChatGPT般，將它直接作為獨立的消費者產品，反而是將面向消費者的重點，放在內建於自家智慧型手機的Galaxy AI助理。Galaxy AI可執行即時翻譯和語音轉錄等任務。

三星1月初在拉斯維加斯的CES展上，展示配備感測器和語音辨識功能的電視、廚房家電與洗衣機。宋西蒙指出，「關鍵的轉變在於，AI不再只是個手動開啟的功能，而是成了能與你並肩工作的夥伴」。