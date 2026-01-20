IMF憂AI若泡沫化 全球重傷

快訊

曾演出「穿著Prada的惡魔」！時尚教父Valentino辭世　享壽93歲

聯合報／ 編譯陳律安／綜合報導

國際貨幣基金（ＩＭＦ）上修今年全球經濟展望，得益於各國近月已逐漸適應川普關稅，以及人工智慧（ＡＩ）投資熱潮帶旺資產行情；但ＩＭＦ也警告，若ＡＩ泡沫化、或地緣政治與貿易衝突再起，仍對全球經濟前景構成風險。

ＩＭＦ昨天發布更新報告，把今年的全球經濟成長率預期上修至百分之三點三，較去年十月的報告提高○點二個百分點，對明年的預估則同樣維持在百分之三點二。

ＩＭＦ首席經濟學家古蘭沙表示，企業已透過轉移供應鏈來適應美國的較高關稅，已達成的貿易協議也降低關稅水準，中國大陸則轉為出口至非美國市場。在最新預估中，美國的有效關稅稅率為百分之十八點五，遠低於去年四月報告的大約百分之廿五。

ＩＭＦ預估，美國今年經濟成長率百分之二點四，較十月提高○點三個百分點，受惠於對資料中心、強大ＡＩ晶片、電力等ＡＩ基礎建設的投資熱。

最新報告中，ＩＭＦ列出的下行風險包括ＡＩ泡沫化、地緣政治緊張局勢與貿易烽火擾亂供應鏈與市場。ＩＭＦ指出，對ＡＩ等科技的大筆支出已成為成長支柱，北美與亞洲受惠尤深；然而，若ＡＩ未能兌現大幅提振生產力的預期，可能導致市場行情驟跌，並擴散至其他領域，導致家庭財富縮水。

古蘭沙也說，如果美國最高法院在未來數日或數周裁定川普課徵關稅不合法，川普可能透過其他貿易法條課徵新關稅，「將再度為全球經濟注入貿易政策的不確定性」。

