IMF上調今年全球經濟成長率預估至3.3% 提醒AI熱風險

國際貨幣基金（IMF）今天上調今年全球經濟成長率預估至3.3%，歸功於科技業投資。但IMF預警，若人工智慧（AI）提高生產力程度遭重估或貿易緊張再起，恐打亂經濟走勢。

法新社報導，國際貨幣基金在其最新「世界經濟展望」報告中預估，今年全球經濟成長率將維持與2025年相同的3.3%，較去年10月預估值增加0.2個百分點。上修部分大多來自美國與中國。

IMF首席經濟學家古林查斯（Pierre-OlivierGourinchas）在記者會上表示，儘管貿易和關稅問題去年帶來衝擊，但AI及科技業投資熱協助克服這些挑戰，因此全球經濟似乎正在「擺脫」這些擾亂。根據IMF說法，這在北美洲和亞洲尤其如此。

古林查斯便指出，AI科技投資大增的美國與其他先進經濟體的成長速度出現分歧。IMF如今預估，美國今年經濟可成長2.4%，較10月預估提高0.3個百分點；歐元區則預估將僅會成長1.3%，日本經濟成長速度還要更慢。

而在新興市場國家部分，古林查斯表示，中國和印度的經濟成長力道也「相對強勁」。IMF並預估，今年全球通貨膨脹率將由去年的4.1%降至3.8%。

IMF表示，各國民間在應對貿易衝擊時展現出調適力，政府的財政和貨幣支援也帶來幫助；不過，目前貿易政策的不確定性遠高於去年同期，未來仍可能偶有緊張升溫。

IMF並提醒，全球經濟至今展現的韌性大多由少數幾項產業拉抬，代表仍存在脆弱性。

古林查斯說，除了貿易風險外，正在推動全球經濟成長的AI熱潮也有危險性。若AI預期能帶來的生產力增加和獲利能力未能實現，可能出現「市場修正」。