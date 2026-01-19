歐元區2025年12月通膨降至1.9% 食品、菸、酒上漲放緩

快訊

中央社／ 布魯塞爾19日綜合外電報導
歐元區（Eurozone）2025年12月通膨率降至1.9%，主因為食品及酒類價格漲幅減緩。 法新社
歐元區（Eurozone）2025年12月通膨率降至1.9%，主因為食品及酒類價格漲幅減緩。 法新社

今天公布的修正數據顯示，歐元區（Eurozone）2025年12月通膨率降至1.9%，主因為食品及酒類價格漲幅減緩。

歐盟統計局（Eurostat）初步估計顯示，歐元區年度通膨已降至2.0%，正符合歐洲中央銀行（ECB）設定的目標。

修正數據反映去年12月食品、菸酒價格漲幅較小，這一類商品12月實際上漲2.5%，低於歐盟統計局先前預估的2.6%。

這份修正後數據進一步強化歐洲央行對通膨仍受控的看法，該行去年12月再次決議維持利率不變。

至於剔除波動較大的能源及食品價格的核心通膨，年增率確認為2.3%。核心通膨率是一項備受分析師關注的數據。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

