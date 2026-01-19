快訊

解散眾院提前大選 高市早苗：以自身去留為賭注

前科大校長累計判88年跑了…通緝用20年前照片 最新白髮照曝光

隱匿兒女腸病毒釀群聚 高雄醫護夫妻各開罰6萬元、共計12萬元

減重藥成航空業救星 分析師：乘客變瘦可省183億元燃料費

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
分析師預測，隨著減重藥物日益普及，航空公司的燃料成本將會隨著乘客體重一併下降，進而提升獲利。路透
分析師預測，隨著減重藥物日益普及，航空公司的燃料成本將會隨著乘客體重一併下降，進而提升獲利。路透

分析師預測，隨著減重藥物日益普及，航空公司的燃料成本將會隨著乘客體重一併下降，進而提升獲利。

Jefferies分析師12日指出，以一架乘載178名乘客的波音737 Max 8客機為例，倘若乘客平均體重減輕10%，客機的最大起飛重量可望減少約2%、省下多達1.5%的燃料成本，有望替美國四大航空業者今年節省多達5.8億美元（約為新台幣183億元）的燃料費，並提升每股盈餘（EPS）約4%。

根據Jefferies，美國航空（American）、聯合（United）、達美（Delta）和西南航空（Southwest），今年預期將使用約160億加侖燃料，依平均每加侖2.41美元計算，全年合計約390億美元，相當於整體營運支出的近19%。燃料是航空業者最大的支出項目。

若依上述方式估算，達美航空今年每股盈餘可望提升約2.8%、聯合升3.5%、西北升4.2%，美國航空每股盈餘更可望提高多達11.7%。

Jefferies說，「民眾愈瘦，燃料消耗愈低。航空公司向來對飛機減重極為警覺，從橄欖（當然是去核的）到紙張用量，無不斤斤計較」。

不過，分析師警告，燃料節省的估算，並未納入零食銷售可能下滑的影響，因此部分次要營收效應未列入本次分析範圍。

分析師指出，美國成人肥胖率已連續三年下滑，同期表示使用減重藥的成人數量也倍增。此外，諾和諾德的口服減重藥已經上市，禮來藥廠的類似產品也預期在數月內獲准上架。外界普遍認為，口服減重藥將吸引更多人開始實行減重療法。

減重 美國航空 分析師 燃料費

延伸閱讀

研究證實「三條黃金法則」有效降低30%糖尿病風險

李泳知瘦身秘訣公開！成功減重13公斤、體脂降10%運動與飲食菜單全解析

早餐別怕油！醫師曝「吃對脂肪」反助減肥 點名3食物穩血糖

瘦瘦針不只為減重 奇美醫：控糖、護心腎是糖尿病治療利器

相關新聞

馬斯克發豪語「每9個月就發布新款AI晶片」 遭科技媒體潑冷水

人工智慧（AI）晶片龍頭輝達通常以一年一度的節奏推出AI繪圖處理器（GPU），讓該公司始終領先競爭對手。超微（AMD）為...

盧特尼克宣布可能對記憶體商課100%關稅 外媒點名這幾家台廠恐遭殃

美國商務部長16日在出席美光（Micron）紐約州新廠動土典禮時宣布，不在美國生產的記憶體製造商，將可能面臨100%關稅...

減重藥成航空業救星 分析師：乘客變瘦可省183億元燃料費

分析師預測，隨著減重藥物日益普及，航空公司的燃料成本將會隨著乘客體重一併下降，進而提升獲利。

油價短線走勢難料 川普強徵歐洲八國關稅、伊朗動亂逐漸和緩

日產證券投資公司首席策略師菊川博之表示：由於市場預期美國不會對伊朗採取軍事行動，拋售壓力占據主導地位，同時利空因素還包括...

美光：AI帶動的記憶體短缺是空前的 預料持續至今年之後

記憶體大廠美光（Micron）表示，記憶體晶片持續短缺情勢在過去一季進一步加劇，同時重申由於AI基礎建設所需的高階半導體...

馬斯克親自發徵才訊息 宣布重啟Dojo3超級電腦計畫 AI5晶片迎突破

電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克表示，由於公司的AI5晶片設計取得進展，特斯拉將重啟Dojo3計畫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。