美歐貿易戰疑慮再起 亞股多收低

美國總統川普以歐洲8國反對美方掌控丹麥自治領土格陵蘭為由，揚言2月起對這些國家商品加徵10%進口關稅，再次引發貿易戰疑慮，貴金屬價格今天再創新高，亞股多收低。

法新社報導，川普（Donald Trump）以國安需求為由，堅稱華府將掌控格陵蘭，使本已緊張的地緣政治情勢進一步升高。

近日針對格陵蘭的會談未能解決「根本歧見」後，川普17日在社群媒體發文稱，將自2月1日起對丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭及芬蘭8個歐洲國家輸美商品加徵10%關稅，理由是這些國家反對美方掌控格陵蘭。他還說，若美國未能就取得格陵蘭達成協議，關稅自6月1日起再提高至25%。

隨後各國發表聲明，強調「關稅威脅將削弱跨大西洋關係，還可能引發危險的惡性循環」。

外媒稍早披露，歐洲聯盟（EU）各國正考慮對總額達930億歐元的輸歐美國商品祭出報復性關稅。

國際金價今天盤中觸及每盎司4690.59美元，白銀漲至94.12美元。

亞股方面，東京、香港、雪梨、威靈頓及馬尼拉股市收黑；上海、台北及首爾股市收紅。

此外，中國國家統計局今天公布，2025年國內生產毛額（GDP）成長率為5%，高於外界預期；2025年第4季GDP成長率為4.5%。

數據顯示，主要成長動力仍依賴出口。中國民間消費疲弱，使官方在推出更多振興措施方面承壓。

穆迪分析公司（Moody's Analytics）駐新加坡經濟學家莎拉．陳（Sarah Tan，譯音）認為：「中國邁入2026年後，信心依然脆弱、房市低迷問題未解，外部環境更加嚴峻。」