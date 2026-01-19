歐美因格陵蘭陷紛爭 歐股早盤下挫

美國總統川普（Donald Trump）揚言祭出關稅來回應反對他拿下格陵蘭（Greenland）的國家，引發歐陸領袖齊聲反彈，歐洲各地股市今天開盤後全面下挫。

法新社報導，巴黎股市開盤後一度挫跌1.6%，法蘭克福股市下挫1.4%，倫敦股市跌幅相對溫和，僅下跌0.2%。

阿姆斯特丹、馬德里、米蘭及奧斯陸等地股市開盤後皆下跌超過1%。

川普17日在社群媒體指出，2月起將對反對美國掌控丹麥自治領土格陵蘭的8個歐洲國家加徵10%關稅，且稅率自6月起再增至25%。

這8個國家分別是丹麥、瑞典、法國、德國、荷蘭、芬蘭、英國和挪威。

8國昨天發表聯合聲明警告：「關稅威脅將破壞跨大西洋關係，並可能引發危險的惡性循環。」