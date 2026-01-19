快訊

落網畫面曝！蘆洲啃老兒逆倫砍殺雙親 晚間6時新莊被捕

考完迎接寒假！115年學測落幕 各科完整試題、解答一次看

經典賽／官方列10大瞬間第1名不意外 中華隊唯一上榜是鄭宗哲「詐裂」

歐美因格陵蘭陷紛爭 歐股早盤下挫

中央社／ 倫敦19日綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）揚言祭出關稅來回應反對他拿下格陵蘭（Greenland）的國家，引發歐陸領袖齊聲反彈，歐洲各地股市今天開盤後全面下挫。

法新社報導，巴黎股市開盤後一度挫跌1.6%，法蘭克福股市下挫1.4%，倫敦股市跌幅相對溫和，僅下跌0.2%。

阿姆斯特丹、馬德里、米蘭及奧斯陸等地股市開盤後皆下跌超過1%。

川普17日在社群媒體指出，2月起將對反對美國掌控丹麥自治領土格陵蘭的8個歐洲國家加徵10%關稅，且稅率自6月起再增至25%。

這8個國家分別是丹麥、瑞典、法國、德國、荷蘭、芬蘭、英國和挪威。

8國昨天發表聯合聲明警告：「關稅威脅將破壞跨大西洋關係，並可能引發危險的惡性循環。」

美國 川普 格陵蘭

延伸閱讀

川普嘲笑格陵蘭雪橇犬巡防 丹麥特種兵怒揭「硬核訓練」媲美海豹部隊

歐洲「紅線」浮現！丹麥保衛格陵蘭內幕曝 傳擬限制美共享情資基地

美記者爆川普為1事嗆聲挪威！暗示對格陵蘭動武 稱「不再只想和平」

格陵蘭成試金石 歐美軍事對抗不再不可想像！誰能漁翁得利？

相關新聞

馬斯克發豪語：每9個月就發布新款AI晶片 遭科技媒體潑冷水

人工智慧（AI）晶片龍頭輝達通常以一年一度的節奏推出AI繪圖處理器（GPU），讓該公司始終領先競爭對手。超微（AMD）為...

盧特尼克宣布可能對記憶體商課100%關稅 外媒點名這幾家台廠恐遭殃

美國商務部長16日在出席美光（Micron）紐約州新廠動土典禮時宣布，不在美國生產的記憶體製造商，將可能面臨100%關稅...

油價短線走勢難料 川普強徵歐洲八國關稅、伊朗動亂逐漸和緩

日產證券投資公司首席策略師菊川博之表示：由於市場預期美國不會對伊朗採取軍事行動，拋售壓力占據主導地位，同時利空因素還包括...

美光：AI帶動的記憶體短缺是空前的 預料持續至今年之後

記憶體大廠美光（Micron）表示，記憶體晶片持續短缺情勢在過去一季進一步加劇，同時重申由於AI基礎建設所需的高階半導體...

馬斯克親自發徵才訊息 宣布重啟Dojo3超級電腦計畫 AI5晶片迎突破

電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克表示，由於公司的AI5晶片設計取得進展，特斯拉將重啟Dojo3計畫。

便宜也不想買！AI 工具太強 軟體股今年開張嚇趴了

新的一年原本應該為疲軟的軟體股帶來轉機，不料這類股卻創下多年開張最差表現。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。