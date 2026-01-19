歐美因格陵蘭陷紛爭 歐股早盤下挫
美國總統川普（Donald Trump）揚言祭出關稅來回應反對他拿下格陵蘭（Greenland）的國家，引發歐陸領袖齊聲反彈，歐洲各地股市今天開盤後全面下挫。
法新社報導，巴黎股市開盤後一度挫跌1.6%，法蘭克福股市下挫1.4%，倫敦股市跌幅相對溫和，僅下跌0.2%。
阿姆斯特丹、馬德里、米蘭及奧斯陸等地股市開盤後皆下跌超過1%。
川普17日在社群媒體指出，2月起將對反對美國掌控丹麥自治領土格陵蘭的8個歐洲國家加徵10%關稅，且稅率自6月起再增至25%。
這8個國家分別是丹麥、瑞典、法國、德國、荷蘭、芬蘭、英國和挪威。
8國昨天發表聯合聲明警告：「關稅威脅將破壞跨大西洋關係，並可能引發危險的惡性循環。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言