快訊

大陸去年出生人口792萬 學者：已跌回乾隆三年水準

不再「背多分」！學測社會對答案 考生指出題靈活：時事、閱讀題多

美商務部長放話對記憶體商課100%關稅 外媒點名2台廠恐遭殃

南韓泡麵擄獲全球消費者 K-pop與韓劇影響力助攻

中央社／ 首爾18日綜合外電報導

數據顯示韓國農食產品出口（K-Food+）需求大增，尤其泡麵商品廣受青睞，因市場飽和轉向布局海外的泡麵業者，正善用K-pop娛樂產業和韓劇影響力進一步擄獲全球消費者。

美國財經媒體CNBC報導，韓國農林畜產食品部的資料顯示，2025年韓國農食產品出口額達到創紀錄的136億2000萬美元，年增率達5.1%，為連續第十年成長。

其中泡麵（或拉麵）出口額年比勁增近22%，來到15億2000萬美元，成為韓國外銷金額逾10億美元的首個單一食品類別。

其中辣味起司拉麵和多項新產品特別受到中國、美國、中亞和中東等新興市場消費者青睞。

農林畜產食品部在去年底一項報告指出，全球對韓國泡麵需求續增，「業者紛紛擴充產能並穩定供應鏈，以滿足需求」。

一包不起眼的韓國泡麵為何如此受歡迎？分析師認為文化因素功不可沒。

風靡全球的K-pop熱潮與韓劇帶動泡麵需求大增，韓食常出現在螢幕中。戲劇、綜藝節目或廣告中也常看到角色吃泡麵的身影。

券商CGS國際公司分析師吳智宇表示，正如K-pop娛樂產業積極拓展海外市場，韓國食品業、尤其是泡麵公司，也正在做同樣的事。

韓國食品大廠農心（Nongshim）表示，今年的經營方針鎖定「全球彈性與成長」，敦促團隊持續拓展海外版圖；以金拉麵（Jin Ramen）聞名的韓國泡麵品牌不倒翁（Otoki）在去年3月股東會中表示，未來將優先「開拓海外市場」。

吳智宇指出，這些企業布局海外是因本地市場趨近飽和，例如農心旗下的金拉麵（Shin Ramyun）品牌已占據韓國6成市占率。

她補充說，韓國人口下滑限制了長期內需成長空間，促使企業積極布局海外。

因此，韓國泡麵業者積極借助K-pop全球影響力，包括與人氣代言人及韓星簽約合作，以鞏固海外市場。

農心去年底宣布邀請韓國女團Aespa擔任全球品牌大使，並與串流媒體平台Netflix攜手推出K-pop獵魔女團聯名泡麵系列。不倒翁也找韓國天團防彈少年團（BTS）成員Jin擔任金拉麵品牌代言人。

此外，海外生活成本上揚也推升泡麵需求。麥格理集團（Macquarie Group Ltd.）去年11月發布的報告指出，美國通膨升溫帶動泡麵需求，顯示消費者傾向選擇平價便利的餐食。

吳智宇強調，美國與歐洲外食費用極高，「消費者希望省下更多錢，所以選擇美味又平價的拉麵。」

韓國 泡麵 拉麵

延伸閱讀

吃泡麵加蛋竟被前任酸「公主病」 網笑瘋：那我加龍蝦是皇太后？

北市華廈餐飲店火勢撲滅 韓國遊客等4人嗆傷送醫

京都魁力屋拉麵北上插旗 「烏魚子雞白湯貝拉麵」台北旗艦店限定

韓式泡麵新吃法！材料、步驟都簡單 關鍵煮法讓湯頭「很驚喜」！

相關新聞

盧特尼克宣布可能對記憶體商課100%關稅 外媒點名這幾家台廠恐遭殃

美國商務部長16日在出席美光（Micron）紐約州新廠動土典禮時宣布，不在美國生產的記憶體製造商，將可能面臨100%關稅...

油價短線走勢難料 川普強徵歐洲八國關稅、伊朗動亂逐漸和緩

日產證券投資公司首席策略師菊川博之表示：由於市場預期美國不會對伊朗採取軍事行動，拋售壓力占據主導地位，同時利空因素還包括...

美光：AI帶動的記憶體短缺是空前的 預料持續至今年之後

記憶體大廠美光（Micron）表示，記憶體晶片持續短缺情勢在過去一季進一步加劇，同時重申由於AI基礎建設所需的高階半導體...

馬斯克親自發徵才訊息 宣布重啟Dojo3超級電腦計畫 AI5晶片迎突破

電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克表示，由於公司的AI5晶片設計取得進展，特斯拉將重啟Dojo3計畫。

便宜也不想買！AI 工具太強 軟體股今年開張嚇趴了

新的一年原本應該為疲軟的軟體股帶來轉機，不料這類股卻創下多年開張最差表現。

簡立峰專欄／輝達推動自駕平台 對車廠是仙丹或毒藥？

面對雲端市場的飽和，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳試圖在汽車圈複製Google當年在手機界的「Android策略」，透過提供開源大腦，打造一個依賴其算力與模型的龐大生態系，來對抗特斯拉的封閉圍牆。為何黃仁勳認定「汽車」是目前最有價值的AI戰場？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。