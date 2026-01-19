快訊

盧特尼克宣布可能對記憶體商課100%關稅 外媒點名這幾家台廠恐遭殃

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美國商務部長盧特尼克宣布，全球記憶體商若不擴大美國生產，將可能面臨100%關稅。 美聯社
美國商務部長盧特尼克16日在出席美光（Micron）紐約州新廠動土典禮時宣布，不在美國生產的記憶體製造商，將可能面臨100%關稅，這將是美國首次特別針對DRAM供應商。外媒指出，這項威脅最有可能首當其衝的將是南韓的三星SK海力士，台灣的南亞科華邦電也可能面臨這個麻煩。

科技新聞網站Wccftech報導指出，目前唯一有在美國生產、或至少有意生產DRAM晶片的大公司，只有美光，因此鑒於川普政府是真的要針對記憶體產業，許多主流廠商都有可能面臨這100%關稅，這對許多廠商而言可能會是致命一擊。

而其中首先可能中招的會是三星。雖然三星宣布多項有關前段和後段製程的半導體承諾，但該公司尚未計劃在美國建造記憶體廠。同樣地，SK海力士雖然近期宣布在印第安納州的40億美元投資承諾，但這涉及的是2.5D封裝和研發作業，DRAM生產線並未包含在內。而南亞科和華邦電也在DRAM供應鏈中占有重要地位，因此也可能面臨這項記憶體關稅。

