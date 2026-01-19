油價短線走勢難料 川普強徵歐洲八國關稅、伊朗動亂逐漸和緩

日產證券投資公司首席策略師菊川博之表示：由於市場預期美國不會對伊朗採取軍事行動，拋售壓力占據主導地位，同時利空因素還包括美國原油庫存高於預期。該位分析師補充表示：儘管地緣政治風險仍然很高，不可預期的事件可能還會持續擾亂供需平衡，但WTI原油價格短期內可能會在每桶55美元至65美元之間波動。

根據路透社報導，美國駐聯合國大使上周四（15日）在聯合國安理會表示，「美國與勇敢的伊朗人民站在一起」，美國總統：「已明確表示，所有選項都在考慮範圍內，以制止這場屠殺」。同時美國總統川普表示，伊朗鎮壓全國抗議活動中的殺戮事件已經停止，這緩解市場對針對伊朗的軍事行動和供應中斷的擔憂。

此外，BMI分析師在一份報告中表示：鑑於伊朗可能出現政治動盪，隨著市場消化潛在的供應中斷，油價可能會出現更大的波動。

另外，一位不願透露姓名的華盛頓官員告訴媒體，美國已售出自委內瑞拉總統下台後從該國接收的首批原油貨物，這批貨品售價為5億美元。該位官員補充表示，出售所得款項已轉入由美國聯邦政府控制的銀行帳戶，未來幾天還將有更多原油出售。

街口投信指出，川普表示，從2月1日起，他將對來自丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、荷蘭、芬蘭和英國的商品加徵10%的進口關稅，直到美國獲准購買格陵蘭島。川普此舉令市場感到不安，整個市場普遍出現避險情緒，紛紛湧入避險貨幣致使美元轉弱，因而抵銷伊朗政局和緩可能導致原油供應增加的疑慮澳新銀行亞洲研究主管表示，每當美國政策不確定性加劇時，市場通常會認為關稅威脅將導致歐元走弱，但正如2025年所看到的，當解放日關稅生效時，外匯市場受到的影響實際更多地是美元走弱。