蘆洲夫妻遭獨子砍死 早上賣蔥油餅、晚間扶乩問事畫面曝光

北北基3縣市大雨特報 恐一路下到明天清晨

美記者爆川普為1事嗆聲挪威！暗示對格陵蘭動武 稱「不再只想和平」

油價短線走勢難料 川普強徵歐洲八國關稅、伊朗動亂逐漸和緩

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
圖為委內瑞拉國營石油公司位於蓬托菲霍的煉油廠。路透
圖為委內瑞拉國營石油公司位於蓬托菲霍的煉油廠。路透

日產證券投資公司首席策略師菊川博之表示：由於市場預期美國不會對伊朗採取軍事行動，拋售壓力占據主導地位，同時利空因素還包括美國原油庫存高於預期。該位分析師補充表示：儘管地緣政治風險仍然很高，不可預期的事件可能還會持續擾亂供需平衡，但WTI原油價格短期內可能會在每桶55美元至65美元之間波動。

根據路透社報導，美國駐聯合國大使上周四（15日）在聯合國安理會表示，「美國與勇敢的伊朗人民站在一起」，美國總統：「已明確表示，所有選項都在考慮範圍內，以制止這場屠殺」。同時美國總統川普表示，伊朗鎮壓全國抗議活動中的殺戮事件已經停止，這緩解市場對針對伊朗的軍事行動和供應中斷的擔憂。

此外，BMI分析師在一份報告中表示：鑑於伊朗可能出現政治動盪，隨著市場消化潛在的供應中斷，油價可能會出現更大的波動。

另外，一位不願透露姓名的華盛頓官員告訴媒體，美國已售出自委內瑞拉總統下台後從該國接收的首批原油貨物，這批貨品售價為5億美元。該位官員補充表示，出售所得款項已轉入由美國聯邦政府控制的銀行帳戶，未來幾天還將有更多原油出售。

街口投信指出，川普表示，從2月1日起，他將對來自丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、荷蘭、芬蘭和英國的商品加徵10%的進口關稅，直到美國獲准購買格陵蘭島。川普此舉令市場感到不安，整個市場普遍出現避險情緒，紛紛湧入避險貨幣致使美元轉弱，因而抵銷伊朗政局和緩可能導致原油供應增加的疑慮澳新銀行亞洲研究主管表示，每當美國政策不確定性加劇時，市場通常會認為關稅威脅將導致歐元走弱，但正如2025年所看到的，當解放日關稅生效時，外匯市場受到的影響實際更多地是美元走弱。

美光：AI帶動的記憶體短缺是空前的 預料持續至今年之後

記憶體大廠美光（Micron）表示，記憶體晶片持續短缺情勢在過去一季進一步加劇，同時重申由於AI基礎建設所需的高階半導體...

馬斯克親自發徵才訊息 宣布重啟Dojo3超級電腦計畫 AI5晶片迎突破

電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克表示，由於公司的AI5晶片設計取得進展，特斯拉將重啟Dojo3計畫。

便宜也不想買！AI 工具太強 軟體股今年開張嚇趴了

新的一年原本應該為疲軟的軟體股帶來轉機，不料這類股卻創下多年開張最差表現。

簡立峰專欄／輝達推動自駕平台 對車廠是仙丹或毒藥？

面對雲端市場的飽和，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳試圖在汽車圈複製Google當年在手機界的「Android策略」，透過提供開源大腦，打造一個依賴其算力與模型的龐大生態系，來對抗特斯拉的封閉圍牆。為何黃仁勳認定「汽車」是目前最有價值的AI戰場？

壽險業接軌新制大解套 3兆避險資金反手「助貶」台幣

彭博報導，隨著新的會計制度允許保險業者對高達新台幣3兆元（950億美元）的海外資產解除匯率避險，台幣預料將失去一項關鍵的...

