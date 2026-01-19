美出口檢驗回升 黃豆需求動能增溫

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

根據Brown Field Ag News報導，美國農業部（USDA）公布每周出口銷售報告，穀物和油籽出口檢驗在經過先前的假期之後，開始逐漸回升。截至2026年1月8日當周的檢驗量全部高於去(2025)年同期，其中，黃豆的檢驗量為 152萬9,707 噸，較前一周增加 54萬5,591 噸，較去年同期增加 17萬2,215 噸。主要目的地為中國大陸和墨西哥。截至目前，本行銷年度黃豆檢驗總量為 1,793萬4,546 噸。

此外，根據Grains Prices報導，先前，受到美國農業部上調產量和庫存預測的影響，穀物市場經歷數日的拋售之後，近日走勢逐漸回穩。市場交易員正將注意力從資產負債表的調整，轉向需求面訊號的變化，尤其是玉米和黃豆的需求。

街口投信表示，黃豆受到市場預期美國2025年12月黃豆壓榨量將持續強勁成長，因而為黃豆價格提供一些支撐。市場估計，美國國家黃豆加工商協會（NOPA）成員，在12月的壓榨量將達到2.24億蒲式耳，有望創下單月歷史第二高的紀錄，這反映出加工能力的提升，以及生質燃料對植物油的強勁需求。

黃豆 美國 市場

