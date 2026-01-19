樂施會：億萬富豪財富暴增 恐威脅民主與政治穩定

快訊

中央社／ 達沃斯19日綜合外電報導

國際扶貧組織樂施會今天發布報告指出，全球億萬富豪總財富在2025年飆至歷史新高，並對全球精英齊聚世界經濟論壇（WEF）可能帶來「高度危險」的政治後果提出示警。

綜合法新社與路透社報導，樂施會（Oxfam）報告指出，美國總統川普的政策引領超級富豪財富增長，在他第2任期的首年，億萬富豪總財富暴增16.2%，達到18.3兆美元，自2020年以來增加了81%。樂施會每年都會在達沃斯（Davos）論壇前發布這份報告。

根據報告，全球億萬富豪去年財富增速達近期平均水準的3倍，創下歷史新高，同時加深了經濟與政治分化，對民主穩定構成威脅。

相較之下，全球有4分之1人口面臨著無法規律用餐的困境，近半數人口生活在貧窮之中。

樂施會報告主要引用全球不平等資料庫（WorldInequality Database）和富比世（Forbes）等學術研究與資料。研究認為，億萬富豪財富激增也伴隨著政治影響力高度集中，他們擔任政治職位的機會是一般民眾的4000倍。

樂施會將這波財富激增與川普的政策串連在一起，指其在第2任期削減稅收、保護跨國企業免受國際壓力，並放寬對壟斷行為的監管審查。

此外，人工智慧（AI）公司估值飆升，也為富裕投資人帶來更多額外收益。

樂施會執行董事貝哈（Amitabh Behar）表示：「貧富差距擴大的同時，也帶來了極其危險和無法永續的政治問題。」

樂施會呼籲各國政府制定削減不平等計畫，對巨額財富加徵更高稅率，並加強金錢與政治之間的防火牆，包括限制政治遊說與競選資金。

目前，全球僅有挪威等少數國家徵收富人稅，而英國、法國和義大利等國也曾討論類似措施。

樂施會也指出，去年億萬富豪的財富增加了2.5兆美元，相當於全球最貧窮41億人口的財富總合。

全球億萬富豪人數去年突破3000人，其中電動車大廠特斯拉（Tesla）與太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk）淨資產率先突破5000億美元，成為首位跨越這道門檻的富豪。

貝哈警告，各國政府為迎合精英而做出錯誤決定，包括削減援助和公民自由倒退。

此外，超級富豪對傳統和數位媒體的影響力與日俱增。樂施會指出，目前全球主要媒體公司中，超過一半由億萬富翁掌控，包括貝佐斯（Jeff Bezos）、馬斯克、華裔富豪黃馨祥（Patrick Soon-Shiong）以及法國富豪波洛黑（Vincent Bollore）。

