便宜也不想買！AI 工具太強 軟體股今年開張嚇趴了

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Intuit 上周大跌 16%，創下 2022 年以來最慘單周表現。路透
新的一年原本應該為疲軟的軟體股帶來轉機，不料這類股卻創下多年開張最差表現。

新創公司 Anthropic 在 1 月 12 日發布新款人工智慧（AI）工具，再現去年曾重創軟體業的顛覆性恐慌。TurboTax 母公司 Intuit 上周大跌 16%，創下 2022 年以來最慘表現；同時，Adobe 和生產客戶關係管理軟體的 Salesforce 跌幅也都超過 11%。

摩根士丹利追蹤的一組軟體即服務（SaaS）股票今年以來已下跌 15%，延續 2025 年下跌 11% 的頹勢。根據彭博彙整的數據，這是自 2022 年以來最差的年初開局。

管理 79 億美元資產的 Osterweis 資本管理公司經理人 Bryan Wong 說：「 Anthropic 消息凸顯要評估未來成長前景有多麼困難，變革速度之快，是我有記憶以來僅見，也讓不確定性達到前所未有的程度。」

根據 Anthropic 說法，以「研究預覽」形式發布的 Claude Cowork 服務，能從螢幕截圖建立試算表，或是從各式筆記中草擬報告。這套工具開發極快，而且大半是靠 AI 自己寫出來的。

瑞穗證券專家 Jordan Klein說：「許多買方投資人認為，無論軟體股變得多便宜多弱，都沒有持有的理由。」

軟體股價位持續縮水。摩根士丹利追蹤的一籃子股票，以未來12個月預估獲利計算的本益比僅18倍，創下歷來最低紀錄，且遠低於過去十年超過55倍的平均水準。

英國金融時報18日引述知情人士報導， Anthropic 正安排規模 250 億美元美元的籌資案，Anthropic估值將因此達到3,500億美元，較四個月前的 1,700 億美元增加逾一倍。

據報導，微軟和輝達已承諾投入最高 150 億美元，創投業者和其他投資人則將再貢獻 100 億美元以上，其中新加坡主權財富基金 GIC 和美國投資公司 Coatue 各注資15億美元，已投資OpenAI和xAI的紅杉資本（Sequoia Capital）也首度參與投資。

