壽險業接軌新制大解套 3兆避險資金反手「助貶」台幣

彭博報導，隨著新的會計制度允許保險業者對高達新台幣3兆元（950億美元）的海外資產解除匯率避險，台幣預料將失去一項關鍵的支撐力量。

台灣的壽險業者持有約7,000億美元的海外資產，並透過避險合約來規避匯率波動風險。這些避險操作要求保險業者鎖定未來買進台幣的交易，進而對台幣匯率構成支撐。

如今情況正在改變，因為新會計準則允許保險業減少避險，轉而以更平緩的方式吸收匯率波動，進而降低了支撐台幣的交易需求。隨著業者拆解這些舊部位，必須立即在公開市場買進美元，如此一來台幣將進一步承受貶值壓力。

彭博依據業界對避險基金比率下降的預測估算，隨著保險業者接軌新會計架構，可能解除高達新台幣3兆元的避險部位。

這股衝擊反映在衍生性商品市場。作12個月期海外無本金交割遠期外匯（NDF）在1月轉為正值，為十年來首見，可見交易者預先反映未來台幣走弱的趨勢。

法國巴黎銀行（BNP Paribas）新加坡的新興亞洲利率與市場策略師詹恩（Chandresh Jain）說：「長期而言，先前因大量避險活動而受壓抑的遠期匯率曲線應會上揚，支撐美元兌台幣匯率在結構上走高。」他說，壽險業者還需要幾季的時間，才能達到理想的避險比率。

選擇權市場也發出同樣的訊號。1個月期美元兌台幣風險逆轉指標今年已回升至中性水準，顯示規避台幣貶值和升值風險的成本已趨於一致。

除了避險需求減少帶來的壓力，受美元走強影響，台幣匯率上周三貶至31.706元，創下八個月最低。台灣在貿易協議中承諾對美投資，預料將進一步壓低台幣匯率；台幣去年才創下2020年以來最大單年漲幅。

澳盛銀行（ANZ）駐新加坡亞洲研究主管Khoon Goh說：「短期來看，美元兌台幣匯率可能上探32元大關。」他說，壽險業者減少避險、平倉先前的避險部位，加上最近美元走勢強勁，都打壓台幣走勢。

看貶台幣的觀點也和台灣壽險業者的策略轉變不謀而合。根據金管會數據，截至10月底，保險業持有具匯率風險的資產高達15.2兆元。

國泰人壽發言人林昭廷去年11月表示，避險比率預料會從大約60%降至40%左右；林昭廷同時也是壽險公會副理事長。