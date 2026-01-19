川普重燃關稅戰火！美股期指開盤下跌 金銀又飆新高 資金逃往日圓避險

快訊

由於美國總統川普為了格陵蘭問題，宣布2月起將對八個歐洲國家加徵10%關稅，消息在金融市場掀起波瀾，今天（19日）開盤開始反映相關影響，美股期指與原油期貨走低，黃金與白銀大漲並創下新高，美國公債期貨亦上漲，反映資金湧入避險資產。

在台灣時間周一清晨約7時10分左右，美股標普500指數期貨下跌0.7%，那斯達克100指數期貨跌約1%。

黃金與白銀又創新高，現貨金價盤中勁揚1.5%，報每英兩4666美元；銀價大漲3.3%，報每英兩93.091美元。

原油期貨開盤走低，布蘭特原油3月期貨跌0.25%，報每桶63.97美元；西德州原油期貨跌0.47%，報59.16美元。

匯市劇烈動盪，歐元兌美元在早盤走貶，但隨後急拉，轉為升值0.11%，報1.1611美元；日圓與瑞士法郎則走高，反映資金湧向避險貨幣。日圓兌美元盤初升值0.28%，報157.68日圓。

川普周末表示，將自2月1日起對八個派兵部署格陵蘭的北約成員國加徵10%關稅，若未能就「購買格陵蘭」達成協議，6月起關稅將提高至25%。此舉迅速引發歐洲領袖反彈，現已準備中止對去年達成的貿易協議進行批准。

英國金融時報報導，歐盟考慮對美國徵收價值930億歐元的關稅，或限制美國公司進入歐盟市場，以便反制美國。彭博報導指出，法國總統馬克宏可能要求啟動歐盟的「反脅迫機制」——這是歐盟最強力的報復工具。

ING銀行全球宏觀主管布熱斯基等分析師在給客戶的報告中表示：「這波新的貿易緊張局勢結果仍不明朗，但早已顯而易見的是，如今已不存在所謂的貿易或關稅確定性。可以確定的是，若歐盟與美國爆發全面貿易戰，將只會留下輸家。」

亞洲資產原本就承壓，因為美股上周五回吐早盤漲幅，終場下跌0.1%。當時川普表示，不捨得提名白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）為下任聯準會（Fed）主席，可能讓他留任原職位。這項消息促使交易人士下調對降息的預期，美國公債殖利率曲線全面走升，市場提高預期前聯準會理事沃許（Kevin Warsh）獲提名出任聯準會主席的可能性。

