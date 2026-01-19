本周開盤前 五件國際事不可不知

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
格陵蘭民眾在首府努克參加示威活動，現場揮舞格陵蘭旗幟，聚集人數將近全城人口的三分之一，抗議美國總統奪取格陵蘭的計畫。法新社
美國總統川普宣布，2月1日起將對來自歐洲八國的貨品課徵10%關稅，並於6月調升至25%，除非雙方能就「收購格陵蘭」達成協議。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

對北約8盟國加徵10%關稅 歐盟反彈誓言團結護主權

歐盟據報導正研議規模930億歐元的報復性課稅，並考慮動用反脅迫工具。就在川普準備在達沃斯論壇挑起這場權力博弈辯論之際，歐盟領袖將於這幾天緊急會商。

美國財政部長貝森特強調美國不會讓步，他說：歐盟太過虛弱，無法確保自身安全。

歐元和英鎊在G-10貨幣應聲下跌，美元走強，日圓和瑞士法郎因避險需求上揚。歐洲股市首當其衝，面臨拋售壓力。由於適逢美國假日，美債現貨交易周一休市。

美股輪動 小型股漲贏大盤 羅素2000指數今年來勁揚7.9%

儘管美國股市晶片股繼續走高，標普500指數上周五（16日）小幅收黑；而小型股再創新高，羅素2000指數連續11個交易日領先美股大盤。企業財報和利率走勢，將決定美股能否擴大漲勢。

羅素2000指數上周五微漲0.1%，創下2008年以來最長連續領先標普500指數的紀錄，今年來已上漲7.9%。相較之下，標普500指數和那斯達克綜合指數今年漲幅均不到2%。

標普500指數和那斯達克綜合指數16日都跌不到0.1%，道瓊工業指數小跌0.2%。費城半導體指數上漲1.2%，台積電ADR小漲0.2%，今年來各漲12%和12.7%。台積電ADR較台北交易溢價24.2%。

美股去年底出現的類股輪動有加速之勢。在美國經濟成長強勁成長和企業獲利出色的支撐下，投資人紛紛將資金由大型科技龍頭轉向可望受惠於經濟重啟動能的股票，例如工業、能源和小型股。法盛投資管理投資策略師梅爾森（Garrett Melson）指出，小型股漲勢能否持續，取決於聯準會（Fed）更寬鬆的利率政策和經濟穩定成長。

貝萊德李德接掌Fed熱度升高 曾表態獨立性相當重要

美國聯準會（Fed）下任主席爭奪戰再現高潮，原本在四人候選名單中敬陪末座的貝萊德（BlackRock）集團主管李德（Rick Rieder）最近動能增強。

川普16日被問到有關下任主席人選時表示，「我想我心中已經有了既定的人選」，並且表示原本呼聲最高的國家經濟委員會（NEC）主任哈塞特離開現職，是個「重大隱憂」。

晶片廠不赴美投資關稅100% 美商務部長盧特尼克點名台韓業者

美國商務部長盧特尼克16日說，南韓記憶體晶片製造商和目前沒在美國投資的台灣公司，若不承諾增加在美國本土的生產，可能將面臨達100%的關稅。

盧特尼克16日在紐約州出席美國美光科技新廠動土儀式後指出，在美台貿易協議中詳列的潛在徵稅條款，也可能影響南韓晶片製造商。

馬斯克跟OpenAI恩怨未了

馬斯克向 OpenAI 和微軟索賠最高 1,340 億美元，指控這家人工智慧（AI）公司背棄非營利初衷，和微軟合作，已構成詐欺。另外，馬斯克說特斯拉已接近完成全自動輔助駕駛系統（FSD）所需的 AI5 晶片設計。

另外，OpenAI的聊天機器人ChatGPT將推出廣告服務，同時將在全球擴大推出低價付費訂閱服務「ChatGPT Go」，以開闢新的營收來源，協助支應持續擴張，並因應Google和Anthropic的競爭。

《金融時報》則報導，紅杉資本計劃對 Anthropic 進行「大筆投資」，和新加坡政府投資公司（GIC）及 Coatue 共同參與注資，至少籌集 250 億美元，這筆交易將使這家 AI 新創公司估值達到 3,500 億美元。Anthropic 具顛覆性的新 AI 工具，成為軟體股的心腹大患。

美國 指數 馬斯克

