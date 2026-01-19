日銀利率 本周估按兵不動

快訊

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
日銀總裁植田和男（路透）

日本銀行（央行）本周預料將維持基準利率不變，但對於日圓持續疲軟和國會可能提前改選的說法，可能讓日圓觀察家如坐針氈。

日銀23日將公布利率決策，日銀將維持基準利率於0.75%不變。

儘管日銀去年12月升息到0.75%的30年最高水準，卻未能有效緩解日圓的貶值壓力，意味著植田和男在決策會後記者會需要謹慎行事，以確保利率按兵不動不會引發新一輪日圓拋售。

若植田和男過於被動地沿用先前措辭，日圓空頭可能有機可乘，因此市場揣測他可能是出更強烈的鷹派訊號，推升日圓匯率，但又不能釋出過早採取行動的訊息，尤其日本即將改選眾議院，植田和男可能不會暗示下次升息的時機、以及未來升息的幅度，他可能會迴避任何關於日圓的問題，並指出匯率由政府決定。

植田和男將有充分理由再次升息，因為18日公布的日本1月消費者物價指數（CPI）預估將年升2.9%，為連續四年高於日銀的2%目標。而且日本的實質利率仍陷負值，導致日圓持續走弱，進而助漲物價，使央行更難控制通膨

彭博訪調的經濟學家中，68%認為日銀約每半年升息一次，下次升息時機將在6月或7月，但75%受訪者認為，日銀可能日圓貶而加快升息腳步。知情人士透露，官員雖未預設利率走向，但日圓進一步走弱加劇了通膨，可能使他們提前行動。

植田和男 日本 通膨

