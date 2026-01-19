美與巴西有望達成稀土協議

巴西豐富的稀土礦藏正引起美國的興趣，而巴西在試圖修復與華府關係之際，也將這些礦產視為潛在談判籌碼。專家預期雙方今年首季有望就此達成某種協議。

英國金融時報（FT）報導，知情人士透露，北京當局為因應川普的關稅措施而管制稀土出口後，華府開始積極尋求替代來源，並將巴西視為潛在合作夥伴。政治風險顧問公司歐亞集團（Eurasia）的戈爾曼（Christopher Garman）表示，美國和巴西「在第1季達成某種協議的機率為75%」。

知情人士說，美巴去年底針對稀土啟動初步協商，美國準備透過官方放款機構、國際開發金融公司（DFC）與進出口銀行，並結合政府部門支援，為巴西稀土投資案注入資金。DFC去年8月核准向巴西唯一仍在營運的稀土生產商Serra Verde，提供4.65億美元貸款。

美國去年開始加強在中國大陸以外地區，取得各式關鍵礦物供給，相繼與澳洲和民主剛果達成相關協議；近期出兵委內瑞拉，也展現出美國對南美洲自然資源的渴望。據美國地質調查局，巴西擁有全球23%稀土礦藏，僅次於中國的60%，後者掌握全球九成煉製產能。

不過，美國也面臨來自歐盟的競爭。歐洲執委會主席范德賴恩上周表示，歐盟正和巴西政府磋商關鍵原物料協議，旨在合作投資鋰礦、鎳礦和稀土。