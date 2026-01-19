歐盟、南美四國簽自貿協議 凸顯不想任華府與北京擺弄

快訊

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
歐盟與南方共同市場正式簽署貿易協議。圖由左至右依序為歐盟貿易與經濟安全執委塞夫柯維奇、歐盟執委會主席范德賴恩、巴西總統魯拉、巴西外交部長維埃拉。（美聯社）
歐盟與南方共同市場正式簽署貿易協議。圖由左至右依序為歐盟貿易與經濟安全執委塞夫柯維奇、歐盟執委會主席范德賴恩、巴西總統魯拉、巴西外交部長維埃拉。（美聯社）

在美國頻頻施壓之際，歐盟與南美洲的南方共同市場（Mercosur）四國17日正式簽署已協商25年的自由貿易協議，將逐步消弭雙方超過90%的關稅，有望成為歐盟歷來規模最大的貿易協議，以多元化貿易關係、並強化歐盟地緣戰略地位，卻也可能加深歐盟內部成員國的對立。

歐盟執行委員會主席范德賴恩、歐盟理事會主席柯斯塔，以及南方共同市場四個成員國巴西、阿根廷、烏拉圭及巴拉圭代表，17日正式簽署協議，接下來將須經過歐洲議會同意，以及阿根廷、巴西、巴拉圭與烏拉圭等四國國會的批准。

若獲批准，這項協議將創造全球數一數二大的自由貿易區，總人口超過7億人，歐盟和南方共同市場的框邊貨物貿易額2024年已經達1,110億美元，歐盟的主要品主要為機械、化學品及運輸設備，南方共同市場主要是農產品、礦產、木漿及紙類。

范德賴恩說：「這項協議向全世界傳達強而有力的訊息，反映清楚且經過深思熟慮的選擇：我們選擇公平貿易而非關稅，選擇建立富有成效的長期夥伴關係，而非保持孤立。」

華府智庫卡內基國際和平基金會（CEIP）史圖溫柯爾指出，這項協議提供歐盟和南美地緣政治優勢，且具象徵意義，凸顯歐盟或南方共同市場都不想任華府與北京擺弄。西班牙國際銀行估算，這項協議將讓歐盟對拉美的經貿網規模拓展到占經濟97%的水準，高於對美國的逾44%、及對中國大陸的14%。

不過，這項協議要獲歐洲議會批准仍面臨難關，法國、波蘭、匈牙利、愛爾蘭及奧地利都反對，在法國更加深疑歐論。這項曾被戲稱為「乳牛換汽車」的協議，將在未來18年逐步消弭歐盟外銷汽車的關稅，並以長達30年的時間逐步消弭拉美輸歐的農產品關稅，引發農民和環保團體憂慮，會有大量南美廉價商品湧入，並加劇森林濫伐問題。

這項協議對歐盟的經濟提振效益也有限，歐盟執委會估算2031年只會貢獻歐盟國內生產毛額（GDP）0.1%，但ING經濟學家認為，將幫助汽車和化學製造商等陷入困頓的產業拓展市場。

