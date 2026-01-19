快訊

川普對歐關稅施壓…欲強取格陵蘭 歐盟反彈誓言護主權

115學測最後一天！數B、社會科登場 應考注意事項一次看

股市續航力 盯五大關鍵

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

在地緣政治動盪升溫、經濟前景混沌但股票估值已高之際，漲勢若要延續，勢必得仰賴企業獲利進一步擴張與經濟持續成長。投資人將緊盯五大關鍵議題：

更廣泛的成長：資金開始流向銀行、消費品業者與礦業等傳產，因市場押注經濟成長動能將不再集中於AI。

對AI嚴格檢視：投資人對AI題材轉趨挑剔，對持續大舉投資相關技術、卻缺乏明確報酬證據的個股，投資意願明顯降低。

關稅與油價疑慮：美國已調降對台關稅稅率至15%，但這也導致企業必須再次調整預測模型，若最高法院判定川普關稅越權，美國恐得退還數十億美元關稅，將再度顛覆企業的供應鏈規劃。美國日前逮捕委內瑞拉總統，也提高判斷油價走勢的難度。

國防支出熱潮：華府的好戰言辭已促使多國政府相繼提高國防支出，已推動軍工股大漲。市場預期，軍工業今年獲利必得表現亮眼，才足以支撐目前看來已顯偏高的估值。

國際樂觀情緒：分析師預期，今年歐企整體獲利可望成長近11%，樂觀情緒多半集中於金融類股。

國防支出

