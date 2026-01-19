分析師解析股票投資策略 今年操盤別跟白宮對作

快訊

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
分析師解析，今年股票投資不要和白宮對作。（美聯社）
分析師解析，今年股票投資不要和白宮對作。（美聯社）

美國總統川普去年回鍋以來，一直是「市場明燈」今年也不例外，從對石油到信用卡業者的政策，都會對股市產生重大影響，因此分析師建議，2026年的股票投資策略是「不要與白宮作對」。貝萊德（BlackRck）則表示，歐洲法人已因「新的高度動盪體制」，指向私募市場。

此前，許多分析師認為，白宮易主對股市的影響不大，甚至遠不及聯準會（Fed）及其利率政策的影響力。但從投資人對川普近期言論的反應，不禁令人開始懷疑白宮是否正在成為影響市場的重要因素。Fundstrat全球顧問公司策略師辛格表示：「過去常說『不要與聯準會作對』，我認為今年會變成『不要與白宮作對』。」

川普政府從今年來的幾個動作都明顯左右股市，例如，美國對委內瑞拉發動軍事突襲推動石油類股飆升，川普提議要將信用卡利率上限設定為10%後，標普500指數銀行類股的13家銀行股價悉數走跌，富國、美銀和摩根大通都跌超過5%。

一些投資人表示，很難判斷川普政府的哪些政策會成為現實、哪些會被擱置、哪些不會產生重大影響。川普政府一再攻擊Fed官員，上周更對主席鮑爾展開刑事調查，雖加深各界對Fed獨立性的擔憂，投資人卻反應冷淡。分析師表示，投資人認為，政府不太可能兌現對鮑爾的威脅，因為這類行動極可能重創市場。德銀的分析師塔特認為，在2026年期中選舉年，仍將出現關稅政策反覆的情況，因為總統的支持率與消費者對經濟的信心密切相關，任何不利於經濟成長和通膨的政策都可能很快就會「退縮」。

貝萊德國際事業付主管羅希指出，該公司的歐洲法人客戶正從上市股票和債券轉向私募市場，以尋找不與股債連動的投資，幫助緩和「新的高度動盪體制」。

川普 投資人 白宮

