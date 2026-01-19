外匯風險大 韓元貶不停

國際貨幣基金（IMF）先前警告，南韓暴露於外匯風險的美元計價資產，「大到不成比率」，近來韓元持續走貶，讓這份報告再受關注。

儘管南韓當局口頭干預、並祭出政策，但受累於美元力道、地緣政治風險、南韓散戶大舉投資海外股票，導致韓元持續徘徊低點，上周五（16日）貶至1,473.6兌1美元。

據IMF去年10月發布的「全球金融穩定報告」，南韓外匯市場中，暴露於匯率風險的美元計價資產，約為該國匯市每月交易量的25倍，情況與加拿大與挪威相當。這個指標用來評估一國匯市能吸收外匯衝擊的能力。報告指出，台灣比例最高，外幣曝險部位是匯市規模的約45倍。IMF指出：「相對於外匯市場深度，部分國家的美元計價資產曝險部位，大到不成比例」。南韓和台灣都不是儲備貨幣國，這是一個警訊，美元價值若波動，兩國匯市可能難以在短時間吸收衝擊。

南韓政府近來延長了國家退休基金與央行的戰略貨幣避險協定，以便在外匯長期波動時期，控制退休基金龐大海外投資的相關風險。政府也準備透過大型券商，推出零售型的遠期賣匯產品，遏止散戶投資海外股票的美元需求。.