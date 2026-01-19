Fed新主席 李德熱度升高…曾表態獨立性相當重要

美國聯準會（Fed）下任主席爭奪戰再現高潮，原本在四人候選名單中敬陪末座的貝萊德（BlackRock）集團主管李德（Rick Rieder）最近動能增強。

知情人士表示，川普上周與李德面談時，談得不錯，川普也評估國會可能會阻擋他的親信接任Fed主席。

司法部對Fed主席鮑爾發動刑事調查引發強大的後座力，參議院銀行委員會共和黨籍議員提利斯已警告，將加強檢視川普提名的接任Fed主席人選，並反對任何Fed主席提名人，直到此一事件解決為止。

知情人士透露，目前為四人競逐主席大位，分別是李德、國家經濟委員會（NEC）主任哈塞特，Fed現任理事沃勒及前理事華許。

川普16日被問到有關下任主席人選時表示，「我想我心中已經有了既定的人選」，但拒絕透露是誰，並且表示原本呼聲最高的國家經濟委員會（NEC）主任哈塞特離開現職，是個「重大憂慮」，希望他留任原職，提高了其他三人中選的機率。

李德現任貝萊德集團全球固定收入投資長。一些人士指出，李德被認為是可能較容易獲得國會同意的人選。李德曾表示，Fed的獨立性相當「要緊」，但也呼應財政部長貝森特的說法，表示Fed可以更「有創意地」運用資產負債表。

也有人士表示，川普把「忠誠」放在第一位，而他與沃勒及李德的關係，顯然還沒有強到能夠經得起考驗的程度。

另外摩根大通執行長戴蒙表示，市場對華許出任主席的反應，可能比對哈塞特要好一些。