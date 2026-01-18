IMF示警台灣美元曝險45倍 南韓25倍 「大到不成比例」

快訊

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
IMF警告，台灣和南韓暴露於匯率風險的美元計價資產，規模異常龐大。美聯社
國際貨幣基金（IMF）警告，台灣和南韓暴露於匯率風險的美元計價資產，規模異常龐大，可能會在全球金融不確定時期，推升本幣兌美元的匯率波動。

南韓「亞洲商業日報」報導，據IMF去年10月發布的「全球金融穩定報告」，南韓外匯市場中，暴露於匯率風險的美元計價資產，約為該國匯市每月交易量的25倍，情況與加拿大與挪威相當。這個指標用來評估一國匯市能吸收外匯衝擊的能力。

報告指出，台灣比例最高，外幣曝險部位是匯市規模的約45倍。台灣的美元計價資產部位與南韓相近，但台灣匯市較小，導致比例更高。

相形之下，以絕對值而言，日本持有的美元計價資產居冠，但由於該國匯市規模大，資產部位與匯市的比例不到20倍。德國、法國、義大利的比例，也均為個位數。

IMF指出：「相對於外匯市場深度，部分國家的美元計價資產曝險部位，大到不成比例」。南韓和台灣都不是儲備貨幣國，這是一個警訊，美元價值若波動，兩國匯市可能難以在短時間吸收衝擊。

IMF報告特別強調了所謂的「避險潮」，也就是全球投資人同時尋求貨幣避險。倘若具有大量貨幣曝險的國家，突然拋售遠期美元，可能會導致外匯市場的波動性驟然飆高。

