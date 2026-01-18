必勝客同店銷售額連8季下滑 母公司擬出售...外送和瘦瘦針害的？

快訊

商業周刊／ 撰文者：陳育晟 編譯
必勝客。 歐新社

摘要

披薩曾是美國家庭週五晚上的放縱首選，更是外送界的霸主。但這塊金字招牌正急速褪色。

美國餐飲業正認真思考：「披薩熱」是否已經見頂？

曾是美國第二大餐廳類型的披薩店，目前數量已被咖啡店、墨西哥風味餐廳超越，且成長速度多年來一直落後於整體速食市場。披薩業正面臨前所未見的動盪，多家知名品牌的母公司近期紛紛陷入財務困境。

像是加州客製化披薩派奧樂吉（Pieology Pizzeria）母公司，2025年12月申請破產。

另一家加州披薩廚房（California Pizza Kitchen）也在同時間以低於3億美元（約合新台幣95億元）價格出售，遠低於2011年私有化時的4億7千萬美元。

外送、瘦瘦針...披薩面臨4大逆風

華爾街日報》分析，過去披薩憑藉外送便利性，成為家庭用餐首選，但受到四大逆風影響，目前正在退燒。

首先，外送App的崛起，讓美國人可輕易點到各式異國料理，披薩不再是唯一的「輕鬆外送」選項。

其次則是披薩在價格競爭和性價比屈居劣勢。相較於花費5美元買快餐套餐，或是冷凍披薩在家自行烘烤，一個家庭花費20美元買一張披薩，顯得昂貴許多。

再者是市場過度飽和，使披薩店之間正陷入激烈的價格戰。

另外，隨著瘦瘦針改變人們的食慾與飲食習慣，高熱量的披薩不再是人們首選。消費者更傾向在外送App訂購混合穀物、蔬菜和蛋白質的碗裝料理。

根據管理顧問公司Technomic數據，披薩在美國連鎖餐廳銷售額中的的排名，已從1990年代的第二，跌至2024年的第六。食品、飲料數據平台Datassential則顯示，美國披薩店數量在2019年達到史上高峰後，便開始持續下滑。

達美樂大打CP值、必勝客母公司考慮出售

但Technomic也指出，美國披薩連鎖店2024年銷售額約310億美元，代表每天約有十分之一的美國人會吃披薩，但其成長動力主要來自促銷優惠。

面對銷售放緩、消費者變得更加挑剔，美國披薩連鎖龍頭達美樂（Domino’s）透過9.99美元大披薩等促銷活動，刺激銷售額逆勢成長，目前仍維持相對成功的市場地位。

CNN指出，達美樂的策略是重新定義價值與產品創新，不只以優惠鞏固熟客，更是要告訴他們以好價格買到真正想要的東西，還更新App與網站介面，方便精打細算的顧客尋找優惠，

達美樂還睽違三十年重新推出帕馬森起司芝心披薩，以高單價商品吸引新客並提升利潤。

《華爾街日報》提醒，要在如今的環境下生存，披薩業者必須在品質、價格與多樣性找到新出路。

其他規模不如達美樂的品牌，正透過更全面的改革求生。如銷售額排名第二的必勝客，美國同店銷售額已經連八季下滑，數百家營運成本高昂、佔地廣大的內用餐廳，也被檢討不符合現代消費者偏好外帶、外送的趨勢。

對此，必勝客母公司百勝餐飲集團（Yum Brands）在歷經兩年的銷售下滑後，於2025年11月宣布，考慮出售這個貢獻集團營業利潤約11％的品牌。

而剛易主的加州披薩廚房，則走差異化路線。新東家認為，不能只賣普通快餐披薩，必須強調多樣化內用菜單，並擴大超市零售產品銷售。

儘管市場艱困，披薩投資人、業者並未完全死心。加州披薩廚房的新東家合夥人強調，「生命中有幾件事是確定的：死亡、稅收，以及披薩。」

資料來源：WSJ、Morning Brew、BBC、CNN

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。

《原文必勝客同店銷售額連8季下滑，母公司考慮出售...通膨和瘦瘦針害的？

