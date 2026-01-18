社群吹懷舊風 觀察家：美政治氣氛緊繃民眾盼獲喘息

快訊

中央社／ 舊金山17日專電

社群媒體近來吹起懷舊風，名人、大眾在網路上分享著10年前的流行文化和科技趨勢，NBA、Google也在官方粉絲團貼出經典照和舊手機。美國媒體引述趨勢觀察家看法指出，美國政治與文化氣氛日益緊繃，大眾重溫過去時光，能獲得喘息與紓壓感。

美國職籃NBA昨天在臉書等官方粉絲團分享2016年系列經典照；已故傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）身披湖人隊黃色24號球衣向全場球迷作最後致意；勇士隊名將柯瑞（Stephen Curry）在創下單場12顆三分球紀錄後受訪並接受隊友噴水慶祝，引來網友留言寫下史上最強（GOAT）、及體育主播布林（Mike Breen）的經典台詞Bang!

懷舊風近來成為社群上的熱門話題，美國一般大眾、名流分享著10年前的人事物，重溫當年的流行文化，不少品牌也PO上2016年的產品和款式，像是Google貼出了Pixel第一代手機的照片；蘋果（Apple）iPhone 7也出現在非官方的Apple Hub社群平台。

美國媒體「財經內幕」（Business Insider）今天對比科技圈億萬富翁10年前後的變化；特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）從一個對政治沒什麼興趣的企業家，變成一個在商業與政治領域都具有關鍵影響力的人物。

報導提到輝達（Nvidia）執行長黃仁勳時表示，同樣的皮衣，卻已是完全不同的身價與地位。

加州洛杉磯的公關公司Image PR創辦人貝里（Hailey Bailey）向「財經內幕」表示，這股風潮的出現，源於像她一樣的千禧世代「渴望回到2016年夏天的那個自己，那時還保有純真、對未來的期待，以及一點天真的傻氣」。

社群媒體策略師布魯哈特（Kar Brulhart）則表示，2016年之所以再度流行，除了懷舊，「類比風」像是實體書又興起了；重溫那個年代，能帶來喘息與紓壓感。

布魯哈特說：「尤其是在美國，政治與文化氣氛越來越緊繃，大眾真的不知道該發什麼文，或者該怎麼發文。重溫那個年代，讓民眾能在社交層面上有一個合情合理的喘息空間，可以不必發聲、不用表態、不用經營存在感。」

美國 社群媒體 懷舊

