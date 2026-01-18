快訊

財報季開跑 注意未來一周美股四大觀察變數

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有四大觀察變數。首先是川普關稅：留意關稅法律戰及美國與各國的關稅談判進展。

二是聯準會（Fed）官員談話：留意各官員對經濟、就業、利率、通貨膨脹、關稅、人工智慧（AI）等的看法，以及最高法院對理事庫克（Lisa Cook）的判決結果。

三是經濟數據：未來一周要公布的經濟數據包括2025年第3季國內生產毛額（GDP）終值；1月密西根大學消費者信心、S&P全球採購經理人指數（PMI）；11月核心個人消費支出（PCE）、營建許可等。

四是企業財報：未來一周要公布的企業財報包括英特爾、Netflix、P&G、3M、奇異航太、聯合航空、嬌生、亞培、直覺手術等31家。

財報季開跑。富蘭克林投顧指出，彭博資訊統計，到1月15日為止，已有5.4%的S&P 500企業公布財報，66.6%營收優於預期，平均成長7.41%；92.5% 的獲利優於預期，平均成長17.6%。

雖然市場仍擔憂AI泡沫風險，但富蘭克林投顧認為，AI浪潮預計還將延續，科技股有望維持多頭格局，只是漲勢可能更顛簸，資金也將逐漸從追逐AI概念股轉向更廣泛的領域，包含工業、金融、消費耐久財、中小型股等景氣循環領域，建議多元布局掌握多元投資機會。

