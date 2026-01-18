NASA登月火箭移至發射台 為阿提米絲2號載人任務暖身
美國國家航空暨太空總署（NASA）今天將太空發射系統（SLS）火箭與獵戶座（Orion）太空船移出組裝大樓，正式展開50多年來首次載人登月任務的準備工作。
這項調度作業最多需時12小時，將讓太空總署開始為阿提米絲2號（Artemis 2）任務進行一系列測試，火箭最快2月6日發射升空。
巨大的橘白相間太空發射系統火箭與獵戶座太空船緩緩自佛羅里達州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）的載具組裝大樓（Vehicle Assembly Building）移出，小心翼翼地運送約6.5公里至39B發射台。
若測試結果令人滿意，3名美國太空人與1名加拿大太空人將於2月6日至4月底之間前往月球；他們不會登陸月表，而是繞行月球飛行。
這項任務預計歷時約10天，將是美國人再次踏上月球的重要一步。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言