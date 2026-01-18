ChatGPT拓財源 推廣告服務

人工智慧（AI）新創公司OpenAI的聊天機器人ChatGPT將推出廣告服務，同時將在全球擴大推出低價付費訂閱服務「ChatGPT Go」，以開闢新的營收來源，協助支應持續擴張，並因應Google和Anthropic的競爭。

這家總部在舊金山的公司16日宣布，將開始在免費版和收費最便宜的付費版ChatGPT服務測試廣告。ChatGPT Go在美國每月訂閱費用為20美元，在部分市場的收費會因地制宜。根據台灣的OpenAI網站，ChatGPT Go方案月費為新台幣290元，比Plus方案的690元便宜，更遠低於Pro方案的6,990元。

未來數周，ChatGPT回應的底部將出現廣告。OpenAI表示，行銷訊息將標註清楚，而且唯有在與回應內容有關時才會出現廣告。OpenAI表示，其使命是確保通用人工智慧（AGI）能造福全人類，推動廣告的目的，始終是為了支持這項使命，並將AI推廣給更多人使用。

OpenAI說，使用者可以查看為何會看到該廣告，也可以關閉任何廣告，並告知原因。在測試期間，該公司不會在使用者主動告知或判定其未滿18歲的帳戶中顯示廣告；且不會在觸及身心健康或政治等敏感或受規範的主題時顯示廣告。

OpenAI正設法另闢營收來源，協助該公司支付未來十年預計將斥資1.4兆美元購得的算力。

知情人士透露，OpenAI希望2026年能賺進十幾億美元廣告營收，日後逐年遞增。

另根據The Verge網站報導，OpenAI也打算把去年8月在印度推出的「ChatGPT Go」低階付費版訂閱服務推廣至美國和世界各地。Go的訂戶支付月費8美元，即可比免費版用戶取得更多的訊息、影像生成功能，並且將上傳的內容歸檔。

金融時報報導，OpenAI早在2024年12月下旬就考慮推出廣告，但因2025年啟動內部「紅色警戒」而擱置廣告計畫，重心轉向迎戰Google和Anthropic來勢洶洶的競爭。

廣告營收向來是搜尋巨人Google及社群媒體巨人Meta的營收成長主要驅動力。OpenAI唯恐廣告有損ChatGPT回覆問題的客觀性，之前一直不願在聊天機器人的回答中嵌入廣告。

OpenAI說：「人們信賴ChaGPT從事許多重要、私人的任務，所以我們即使推出廣告，也務必保留讓ChatGPT打從一開始就備受珍視的特質。意思是，必須信任驅動ChatGPT回應的是客觀、有用的資訊，絕不是廣告。」