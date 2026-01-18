川普喊捨不得哈塞特調職 華許掌Fed機率升高

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
前聯準會理事華許。（美聯社）
美國總統川普16日表示，不捨得提名白宮國家經濟委員會（CEA）主任哈塞特（Kevin Hassett）為下任聯準會（Fed）主席，可能希望讓哈塞特留在現職，這使得前Fed理事華許（Kevin Warsh）出線機率大增。

川普16日在白宮一場活動上表示，「我看到凱文（Kevin，哈塞特名）也在現場，我只想感謝你。你今天在電視上的表現很出色。說實話，其實我想把你留在現在的位置。」在川普發表這番言論後，線上賭盤Polymarket顯示，華許被提名的機率升到近60%，交易商也稍微削減對降息的預期，兩年期公債殖利率與美元匯率應聲上升，美股則上下震盪，終場紐約三大指數小幅收黑。

ING集團外匯策略專家皮索利表示，「現在華許是領先者，市場不認為他像哈塞特那樣鴿派」。RJO'Brien董事總經理布萊迪說，「華許在央行圈內更有信譽」，「哈塞特被視為較聽命於川普」。

華許在2006年至2011年擔任Fed理事期間，即使在金融危機最嚴重的時候也呼籲提高利率，並經常警告通膨迫在眉睫。不過，他隨後成為降息的擁護者。他也強烈支持大幅縮減資產負債表及採取更激進的量化緊縮政策。他的言論顯示他希望Fed朝著減輕在市場中存在感的方向發展。

Wellington管理公司投資組合經理庫拉納說，華許曾談到需要縮表，這應會降低期限溢價。

儘管華許樂觀看待生產供應會增加，短期內站在與哈塞特類似的鴿派立場，但Evercore ISI策略師認為，如果經濟在2027年和2028年出現過熱，他「更有可能恢復以往的鷹派特質」。Evercore認為，如果華許成為Fed主席並縮表，實際殖利率或經通膨調整後殖利率將會上升，其中長期債券的殖利率升幅最大。

