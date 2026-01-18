福特擬向比亞迪採購電池

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

美國福特汽車正與大陸電動車巨頭比亞迪商討，為部分混合動力車型採購電池，並可能將電池進口到福特在美國以外的工廠。

隨著福特縮減純電動汽車業務，並加大混合動力車型的投入，福特亟需高品質的電池供應商，而比亞迪在這一領域具備成熟的製造能力。不過這項消息，卻引發美國政界強烈反彈。

分析認為，過去比亞迪電池主要供自家車與大陸合資車廠，若進入福特全球工廠體系，代表電池成為全球主流車企供應商。然而對美國車企而言，「去中國化」戰略被現實打臉，供應鏈脫鉤難度進一步上升。

美國總統川普的白宮貿易顧問納瓦羅，在社交平台X上發文，質疑福特此舉是自掘墳墓行為，會強化大陸競爭對手並增加供應鏈風險：「福特難道已忘了稀土勒索事件？比亞迪是最新一家搞掠奪性定價的公司。他的目標是控制全球電動車生產，如果繼續這樣下去，特斯拉（Tesla）只會淪為歷史註腳。」

華爾街日報報導，福特上月宣布將戰略重心，從純電動車轉向混合動力車型。

目標是到2030年使混合動力、插電式混合動力和純電動車型占全球銷量的約一半。

比亞迪目前主要在大陸生產電池，但正在海外工廠擴大產能，拓展東南亞、歐洲和巴西等市場。據伯恩斯坦研究公司（Bernstein Research）估計，比亞迪2025年電池出貨量增長47%，達到286吉瓦時。

福特 電池 電動汽車

延伸閱讀

鄉民狂挺！福特員工嗆川普恐遭停職 卻在24小時內募得逾80萬美元捐款

高雄福特電動野馬遭機車追撞 右車門遭撞凹、騎士腳輕傷

福特休旅小學堂：二十多年一路走來都是護主神車！

20多家車企內卷 比亞迪殺到8萬 特斯拉推0息購

相關新聞

川普喊捨不得哈塞特調職 華許掌Fed機率升高

美國總統川普16日表示，不捨得提名白宮國家經濟委員會（CEA）主任哈塞特（Kevin Hassett）為下任聯準會（Fe...

ChatGPT拓財源 推廣告服務

人工智慧（AI）新創公司OpenAI的聊天機器人ChatGPT將推出廣告服務，同時將在全球擴大推出低價付費訂閱服務「Ch...

美股輪動 小型股漲贏大盤

儘管美國股市晶片股繼續走高，標普500指數上周五（16日）小幅收黑；而小型股再創新高，羅素2000指數連續11個交易日領...

福特擬向比亞迪採購電池

美國福特汽車正與大陸電動車巨頭比亞迪商討，為部分混合動力車型採購電池，並可能將電池進口到福特在美國以外的工廠。

福特想買比亞迪電池 美政界反彈

美國福特汽車正與大陸電動車巨頭比亞迪商討合作計畫，為部分福特混合動力車型採購比亞迪電池，並可能將電池進口到福特在美國以外...

墨比爾斯繼續看好台股 示警金價已漲太高、要留意美元反彈

有「新興市場教父」之稱的投資老將墨比爾斯（Mark Mobius）認為，黃金歷經歷史性大漲之後，已變得欠缺吸引力了。他警...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。