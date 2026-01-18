福特擬向比亞迪採購電池

美國福特汽車正與大陸電動車巨頭比亞迪商討，為部分混合動力車型採購電池，並可能將電池進口到福特在美國以外的工廠。

隨著福特縮減純電動汽車業務，並加大混合動力車型的投入，福特亟需高品質的電池供應商，而比亞迪在這一領域具備成熟的製造能力。不過這項消息，卻引發美國政界強烈反彈。

分析認為，過去比亞迪電池主要供自家車與大陸合資車廠，若進入福特全球工廠體系，代表電池成為全球主流車企供應商。然而對美國車企而言，「去中國化」戰略被現實打臉，供應鏈脫鉤難度進一步上升。

美國總統川普的白宮貿易顧問納瓦羅，在社交平台X上發文，質疑福特此舉是自掘墳墓行為，會強化大陸競爭對手並增加供應鏈風險：「福特難道已忘了稀土勒索事件？比亞迪是最新一家搞掠奪性定價的公司。他的目標是控制全球電動車生產，如果繼續這樣下去，特斯拉（Tesla）只會淪為歷史註腳。」

華爾街日報報導，福特上月宣布將戰略重心，從純電動車轉向混合動力車型。

目標是到2030年使混合動力、插電式混合動力和純電動車型占全球銷量的約一半。

比亞迪目前主要在大陸生產電池，但正在海外工廠擴大產能，拓展東南亞、歐洲和巴西等市場。據伯恩斯坦研究公司（Bernstein Research）估計，比亞迪2025年電池出貨量增長47%，達到286吉瓦時。