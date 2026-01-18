聽新聞
福特想買比亞迪電池 美政界反彈

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導

美國福特汽車正與大陸電動車巨頭比亞迪商討合作計畫，為部分福特混合動力車型採購比亞迪電池，並可能將電池進口到福特在美國以外的工廠。不過這項消息，引發美國政界強烈反彈，「去中國化」戰略被現實打臉，供應鏈脫鉤難度進一步上升。

華爾街日報報導，福特上月宣布將戰略重心，從純電動車轉向混合動力車型，目標是到二○三○年使混合動力、插電式混合動力和純電動車型占全球銷量的約一半。福特因此需要高品質的電池供應商，而比亞迪在這一領域具備成熟的製造能力。

分析認為，過去比亞迪電池主要供自家車與大陸合資車廠，若進入福特全球工廠體系，代表電池成為全球主流車企供應商。

但美國總統川普的白宮貿易顧問納瓦羅在社交平台X上發帖，質疑福特此舉是自掘墳墓行為，會強化大陸競爭對手並增加供應鏈風險：「福特難道已忘了稀土勒索事件？比亞迪是最新一家搞掠奪性定價的公司。他的目標是控制全球電動車生產，如果繼續這樣下去，特斯拉（Tesla）只會淪為歷史註腳。」

在本周的美國底特律車展上，福特執行長法利表示，公司在F-150混合動力版本上取得成功，現在希望擴展到其他混合動力和增程車型。

福特與比亞迪並非首次合作。二○二○年，福特開始在大陸使用比亞迪電池，用於與大陸國有汽車製造商長安的大陸合資企業生產的汽車。幾年後，比亞迪向福特提出在其他市場銷售的汽車提供電池。

比亞迪正在海外擴大產能，拓展東南亞、歐洲和巴西等市場。據伯恩斯坦研究公司估計，比亞迪二○二五年電池出貨量增長百分之四十七，達到二八六吉瓦時。比亞迪曾在加州公車製造廠生產商用車電池，但尚未在美國生產乘用車電池。

