共同社：中國大陸嚴審對日本稀土出口 要求詳報用途流向

中央社／ 東京17日專電
中國大陸對出口至日本的稀土實施更嚴格的審查措施，具體內容今天曝光。示意圖／AI生成
中國對出口至日本稀土實施更嚴格的審查措施，具體內容今天曝光。共同社報導，多名貿易相關人士指出，中方要求出口企業追加提交更詳盡的申報文件，包括交代稀土用於何種產品、相關產品是否出口至美國等第三國。

報導指出，此舉被視為中國6日宣布加強軍民兩用物項出口日本的延伸措施。由於稀土是先進科技不可或缺的重要材料，審查流程一旦拉長，恐導致日本稀土進口延宕，進而影響相關工業產品的生產進度。

報導提到，中方要求追加的文件內容包括：稀土最終將被用於何種產品；最終銷售對象企業與中間經銷商的詳細資訊；在日本生產的相關產品，是否再出口至美國等第三國。

貿易相關人士指出，雖然相關文件須由出口的中國企業提交給中國當局，但實際資料多由進口稀土的日本企業準備，追加申報文件勢必增加日方企業的負擔。

中國商務部6日公告，為維護國家安全和利益，加強軍民兩用物項對日本管制出口，也禁止任何國家和地區轉移相關兩用物項給日本。中國2026年度「兩用物項和技術進出口授權管理目錄」顯示，管制清單多達千項，涵蓋稀土、化學品、無人機、電信、合金、核能等材料、設備和技術。

