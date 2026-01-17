點名陸鋼鐵企業逃稅 印尼稅務監管部門：帶來巨大損失

印尼政府正加大對腐敗、逃稅及礦產走私等違法行為的打擊力度。印尼官方14日表示，稅務監管部門通過系統數據分析發現，約40家鋼鐵企業涉嫌未履行稅收義務，逃避繳納增值稅，當中包括多家中國企業，其中兩家大型企業即將面臨突擊檢查。

財新引述印尼安塔拉通訊社報導，印尼財政部长普爾巴亞表示，將對這些逃稅企業展開調查，強制其履行對國家應盡的義務。他指出，大型企業逃稅本應容易被發現，因此懷疑財政部內部可能存在人員涉案，協助這些鋼鐵公司持續違規經營。

普爾巴亞曾在8日表示，鋼鐵、建材等產業存在普遍的逃稅現象。部分中國企業採取現金交易、開具不足額發票、甚至購買居民身份證偽造員工人數等方式逃避稅收，這些中國企業在印尼設立公司，員工全部來自中國，不會印尼語，交易使用現金，且不繳納增值稅，一家鋼鐵公司每年的收入可達4萬億印尼盾（合約新台幣74.8萬），逃稅行為給印尼帶來巨大損失。

復旦大學國際問題研究院副研究員薛松分析，這次針對鋼鐵產業的稅務稽查，是去年9月上任的印尼新財長所推動的廣泛稅務稽查行動的延續，在此之前，印尼已對棕櫚油、建材等多個產業展開類似稽查，涉及企業涵蓋印尼本土公司和外資企業。據印尼財政部數據，該國2025年全年稅收缺口創下近十年來最大短收紀錄。

中國是印尼最大的鋼鐵進口來源國，印尼出口的鋼鐵產品也有很大一部分流向中國。在產業投資方面，多家大型中資企業在印尼進行大筆投資，深度布局不鏽鋼製造等領域，例如德龍鋼鐵集團在印尼的子公司是中國在海外投資建設的規模最大的單體鋼鐵企業之一。

印尼針對中國鋼鐵產品的貿易管控措施此前已有所顯現，印尼反傾銷委員會13日公告，初步裁定中國武漢鋼鐵有限公司出口的鐵或非合金鋼熱軋板卷存在傾銷行為。委員會建議印尼貿易部對其徵收臨時反傾銷稅，稅率為從價稅17.55%或從量稅95.02美元/公噸，實施期限不少於4個月。

另一方面大陸商務部也在去年6月公告，繼續對歐盟、英國、南韓和印尼的進口不鏽鋼產品徵收反傾銷關稅，稅率與2019年商務部第31號公告所載規定內容保持一致，實施期限為五年。其中，對印尼公司徵收20.2%反傾銷關稅。當時大陸商務部裁定，如果終止反傾銷措施，原產於上述國家的進口不鏽鋼鋼坯和不鏽鋼熱軋板／卷對中國的傾銷可能繼續或再度發生。