AI讓囤記憶體成超賺投資！DRAM價格估今年再漲70% 恐缺貨到2028年

在全球供給短缺帶動下，記憶體晶片搖身一變成為全球價值上升速度數一數二快的資產。展望未來，記憶體供不應求的情況可能直到2028年才會明顯改善，DRAM價格今年可能再漲逾七成。

人工智慧（AI）業者記憶體需求強勁，是記憶體價格快速上漲原因。Counterpoint研究公司指出，記憶體價格2025年最後一季大漲50%，預估2026年第1季結束前將再漲40%至50%，資料中心營建商願意支付高額溢價是推升價格主力。

AI業者排擠其他記憶體買家可能波及許多產業，影響可能包括筆記型電腦、電視和其他消費者電子裝置價格上漲，以及汽車製造商生產延宕。

目前三星正在擴張現有製造工廠產能，SK海力士（SK Hynix）已宣布將大舉投資新製造產能，美光（Micron）也將斥資1,000億美元在美國紐約州奧農達加郡（Onondaga）興建「超大晶圓廠」，該廠已在16日動工。不過，集邦科技（TrendForce）資深研究副總吳雅婷指出，這些新產能幾乎都無法在2027年前上線，2028年前對記憶體供給的影響微乎其微。

吳雅婷說：「目前已就緒的晶圓生產線，其實來自三或四年前的投資。」

高頻寬記憶體（HBM）是AI加速器記憶體最佳選擇，集邦科技估算2025年HBM需求成長逾130%，2026年消費量成長率可能高於70%。DRAM三大製造商持續把先進製程產能分配給HBM和高階伺服器DRAM，已導致消費級DRAM供給受限。美光業務執行長薩達納（Sumit Sadana）表示，美光HBM產量每增加一個單位，傳統DRAM供給就會減少三個單位。

集邦科技認為，記憶體成本對智慧手機、個人電腦（PC）和其他消費者端裝置原料成本的影響持續快速擴大。集邦科技本周下修2026年智慧手機產量成長率預測至負7%，筆電出貨量展望也已下修為下滑5.4%。如果記憶體價格漲勢第2季未放緩，集邦科技預期2026年筆電全球出貨量減幅可能達到10.1%。

科技研究公司IDC也以價格上漲可能削弱消費者需求為由，更新智慧手機和PC預測。在新的最糟情境下，2026年智慧手機銷量可能減少5%，PC下滑近9%。

集邦科技指出，記憶體價格飆漲將迫使蘋果重新評估新裝置訂價，該公司也可能削減或取消舊機型折扣，低階智慧手機2026年則會重返搭載4GB記憶體。筆電方面，蘋果和聯想等供應鏈高度整合及訂價彈性較大品牌，應付記憶體價格上漲的靈活度較佳。低階和消費級筆電品牌則難以轉嫁成本，處理器和作業系統要求將使這些品牌難以進一步降低規格。