快訊

中天主播涉犯國安法遭羈押禁見 現役軍人也涉案！國防部不予評論

理組生來對答案！115學測首日 數學A、自然科解答一次掌握

涉當統戰白手套？中天記者林宸佑被指收買軍人 6人已遭收押

聽新聞
0:00 / 0:00

誰來接掌Fed…呼聲高的華許是鷹是鴿？克魯曼：較像「寵物狗」

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

美國總統川普16日表示，不捨得提名白宮國家經濟委員會（CEA）主任哈塞特（Kevin Hassett）為下任聯準會Fed）主席，這使得前Fed理事華許（Kevin Warsh）出線機率大增。華許是「兩個凱文」之中接掌Fed較佳選擇嗎？對此，經濟學家克魯曼有一番犀利的評論。

華許此人如何？2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼表示，答案是，華許擅長見風轉舵，說的話若非仔細分析，否則聽起來顯得他很聰明。

華許非鷹非鴿  貨幣政策立場會見風轉舵

外界好奇，華許究竟是貨幣政策「鷹派」或「鴿派」，克魯曼認為，這個問題並未切中要旨，因為他會見政治風向行事，在民主黨主政時反對寬鬆貨幣政策，在共和黨主政時卻力挺。

華許在2006年至2011年擔任Fed理事，在2008年金融海嘯爆發後的經濟低迷時期呼籲提高利率，常大聲疾呼警告通膨風險，近幾年也一直重申這種顧慮。但2025年，華許非但不再提通膨顧慮，反倒變得支持降低借貸成本。

為何華許在全球金融海嘯爆發後強力主張提高利率，儼然以貨幣政策「鷹派」自居，但現在美國通膨率仍舊超標，他卻大力支持降利率，突然搖身變成貨幣政策「鴿派」？

克魯曼指出，華許在金融海嘯過後亟需寬鬆貨幣政策提振經濟成長之際，竟搖旗吶喊力促升息，現在通膨率一直高於Fed的2%目標，他卻改口支持降利率，還語焉不詳地要求Fed進行「體制改革」，這些說詞若檢視背後的經濟推論，實在毫無道理。

無核心信念 傾向為共和黨政治利益服務

但若不把華許視為鷹或鴿，而像是寵物狗，一切就頓時顯得合理了。克魯曼所謂的「寵物狗」（lapdog），指的是運用聽起來很冠冕堂皇的術語，來合理化他認為適當的貨幣政策——在歐巴馬主政時為在野的共和黨政治利益服務，或如今在共和黨當家時迎合總統川普的意向。

克魯曼文中引述一位布希時代曾與華許共事者對他的評語。現任Beacon政策顧問公司執行合夥人的麥洛這麼評論華許：「他長年抱怨實際上並不存在的通膨，如今顯然已改口。人們會喜歡他，因為他履歷漂亮，似乎有能力勝任其職，但顯然他毫無核心信念可言。」

倘若華許果真獲得Fed主席提名，華爾街或許會更安心，以為他是個正經人士，比起凡事顯得唯川普是從的哈塞特，更有可信度。事實上，摩根大通執行長戴蒙最近就公開支持華許接掌Fed。

但克魯曼認為，華許並非表面看來的模樣，也永遠不會是。一旦華許坐上主席大位，Fed很快就會淪為「政治化」機構，步上美國其他聯邦機構的後塵。

聯準會（Fed）前理事華許獲川普提名為下任Fed主席的機率大增。美聯社
聯準會（Fed）前理事華許獲川普提名為下任Fed主席的機率大增。美聯社

Fed 克魯曼 美國 聯準會 川普

延伸閱讀

川普想留任哈塞特？華許接聯準會主席機率暴增

美最高法院20日可能公布關稅判決 白宮：若遭推翻將先課10%關稅應急

川普為何司法追殺鮑爾？ 逼裸退還要殺雞儆猴

克魯曼批川普「染指之舉」

相關新聞

誰來接掌Fed…呼聲高的華許是鷹是鴿？克魯曼：較像「寵物狗」

美國總統川普16日表示，不捨得提名白宮國家經濟委員會（CEA）主任哈塞特（Kevin Hassett）為下任聯準會（Fe...

趕上美國有難度…陸AI開發商認需要好晶片 傳設法繞道要用到Rubin

一年前，中國大陸人工智慧（AI）公司深度求索（DeepSeek）表現優異的AI模型，在美國引起廣大關注。今天，一些中國大...

AI讓囤記憶體成超賺投資！DRAM價格估今年再漲70% 恐缺貨到2028年

在全球供給短缺帶動下，記憶體晶片搖身一變成為全球價值上升速度數一數二快的資產。展望未來，記憶體供不應求的情況可能直到20...

美股類股輪動加速、小型股領先大盤 財報和利率動向成續漲關鍵

儘管美國股市晶片股繼續走高，標普500指數周五小幅收黑。而小型股再創新高，羅素2000指數連續11個交易日領先美股大盤。...

歐盟對大陸熔融氧化鋁徵反傾銷稅 稅率最高達110.6%

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）16日宣布，已就從中國進口的熔融氧化鋁徵收反傾銷稅，以提升歐...

ChatGPT將導入廣告 OpenAI稱有助彌補高昂成本

人工智慧（AI）公司OpenAI今天宣布，將在未來幾週開始在ChatGPT上測試廣告。這款廣受歡迎的AI聊天機器人正尋求...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。