快訊

土地哪來？賴總統稱「國防部給的」 他轟造謠耍嘴皮：147億元買的

涉國安法？中天主播「馬德」林宸佑遭搜索收押 橋頭地檢署拒透露案情

諾貝爾獎、積體電路入題！學測自然解答看這裡 考生嘆「整頁都題目」寫不完

美股類股輪動加速、小型股領先大盤 財報和利率動向成續漲關鍵

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美股周一適逢馬丁路德金恩誕辰日將休市一日。美聯社
美股周一適逢馬丁路德金恩誕辰日將休市一日。美聯社

儘管美國股市晶片股繼續走高，標普500指數周五小幅收黑。而小型股再創新高，羅素2000指數連續11個交易日領先美股大盤。企業財報和利率走勢，將決定美股能否擴大漲勢。

羅素2000指數周五微漲0.1%，創下2008年以來最長連續領先標普500指數的紀錄，今年來已上漲7.9%。相較之下，標普500指數和那斯達克綜合指數今年漲幅均不到2%。

標普500指數和那斯達克綜合指數周五都跌不到0.1%，道瓊工業指數小跌0.2%。費城半導體指數周五上漲1.2%，台積電ADR小漲0.2%，今年來各漲12%和12.7%。

美股去年底出現的類股輪動有加速之勢。在美國經濟成長強勁成長和企業獲利出色的支撐下，投資人紛紛將資金由大型科技龍頭轉向可望受惠於經濟重啟動能的股票，例如工業、能源和小型股。

法盛（Natixis）投資管理投資策略師梅爾森（Garrett Melson）指出，小型股漲勢能否持續，取決於聯準會（Fed）寬鬆的利率政策和經濟穩定成長。

美國總統川普周五暗示，可能讓國家經濟委員會主任哈塞特留任現職。哈塞特原本是Fed新任主席的熱門人選；而另一位角逐者、前Fed理事華許在降息方面可能不像哈塞特那樣急進。

美債各天期殖利率全面應聲走揚，交易者稍微調降今年Fed降息的預期，美國10年期公債殖利率升到4.2%。

盈透證券首席策略師索斯尼克（Steve Sosnick）說：「若非今天是三天連假前的周五，10年期公債殖利率上揚的確令人憂心。自去年9月以來，4.20%一直是殖利率的上檔阻力位。」美股周一適逢馬丁路德金恩誕辰日將休市一日。

投資人在新的一年消化一波波美國國內政策和地緣政治緊張局勢之際，也寄望於強勁的企業財報季能維持美股漲勢於不墜。

繼華爾街各大銀行為第4季財報季揭開序幕後，Netflix（周二盤後）、嬌生和英特爾（Intel）（周四盤後）在內指標企業也將在下周公布財報。

B Riley Wealth首席市場策略師霍根（Art Hogan）說：「由於地緣政治和政策方面充滿雜訊，企業獲利勢得主導新聞走向。雖然本季門檻極高，但業績能達標、優於預期期，且調升2026年全年展望的企業，都會獲得回報，並可望成為市場急需的助漲力道。」

指數 美國 美股

延伸閱讀

川普想留任哈塞特？華許接聯準會主席機率暴增

美最高法院20日可能公布關稅判決 白宮：若遭推翻將先課10%關稅應急

美關稅案可能改本周宣判

Fed下任主席熱門人選 哈塞特釋出偏鴿訊號

相關新聞

美股類股輪動加速、小型股領先大盤 財報和利率動向成續漲關鍵

儘管美國股市晶片股繼續走高，標普500指數周五小幅收黑。而小型股再創新高，羅素2000指數連續11個交易日領先美股大盤。...

歐盟對大陸熔融氧化鋁徵反傾銷稅 稅率最高達110.6%

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）16日宣布，已就從中國進口的熔融氧化鋁徵收反傾銷稅，以提升歐...

ChatGPT將導入廣告 OpenAI稱有助彌補高昂成本

人工智慧（AI）公司OpenAI今天宣布，將在未來幾週開始在ChatGPT上測試廣告。這款廣受歡迎的AI聊天機器人正尋求...

互降電動車與農產關稅 加中協議內容與意涵一次看

加拿大與中國16日達成加國調降中國電動車關稅、中國調降加拿大油菜籽等農產關稅的協議。加國總理卡尼這趟北京國是訪問，被視為...

加拿大降陸電動車關稅 川普淡定「沒關係」美官員警告會後悔

中國大陸國家主席習近平16日會見到訪的加拿大總理卡尼，會後發表聯合聲明，並宣布關稅減免措施，包括加拿大將以6.1%的優惠...

川普淡化哈塞特接任Fed主席可能性 美債殖利率與美元匯率雙升

美國總統川普16日淡化國家經濟委員會主任哈塞特接任聯準會（Fed）主席的可能性。川普表示，哈塞特離開他目前的職位是一項「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。