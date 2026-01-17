歐盟對大陸熔融氧化鋁徵反傾銷稅 稅率最高達110.6%
歐洲聯盟執行委員會（European Commission）16日宣布，已就從中國進口的熔融氧化鋁徵收反傾銷稅，以提升歐盟的產業自主性，稅率介於88.7%至110.6%。
據歐盟執委會官網，歐盟執委16日起對從中國進口的熔融氧化鋁（fused alumina）徵收88.7%至110.6%的反傾銷稅，為期5年；但同時設立免稅配額，容許有限數量的熔融氧化鋁進入歐盟而不需繳稅，但配額數量會在未來5年慢慢減少。
熔融氧化鋁是煉鋼、製造玻璃或陶瓷必需的原料，並且在國防相關領域中廣泛應用。
歐盟執委會表示，相關措施將打擊向歐盟市場傾銷熔融氧化鋁的行為，同時防止對工業生態系統造成系統性風險。措施也將確保熔融氧化鋁下游用戶獲得供應，並降低歐盟在這種具有戰略意義的產品上對中國的依賴。
據中國商務部網站，歐盟執委會於2024年11月21日對原產於中國的熔融氧化鋁發起反傾銷調查。2025年7月18日，歐盟執委會發布公告，初步裁定存在反傾銷行為，並對多家中國企業徵收臨時反傾銷稅，稅率介於111.9%至136.3%。
