快訊

蛋撻沒停售！肯德基改版「超極酥」挨轟 小編神回覆讓網友更火大

115學測自然／題目落落長…這題填表又畫圖「CP值低」 考生哀號：再放就沒分了

增加在美生產？盧特尼克：未赴美投資 部分台韓晶片商恐遭課100%關稅

ChatGPT將導入廣告 OpenAI稱有助彌補高昂成本

中央社／ 舊金山16日綜合外電報導

人工智慧（AI）公司OpenAI今天宣布，將在未來幾週開始在ChatGPT上測試廣告。這款廣受歡迎的AI聊天機器人正尋求增加收入，以彌補急遽增長的高昂成本。

OpenAI在部落格文章中概述這項外界期待已久的舉措，並表示初期將向美國的免費與較低級別訂閱用戶顯示廣告。Premium Pro和企業版訂閱戶則將維持無廣告體驗。

法新社報導，廣告的整合一直是生成式AI聊天機器人面臨的關鍵問題，各家公司大多不願用廣告來打斷用戶體驗。但營運AI服務的巨額成本，可能已迫使OpenAI不得不採取行動。

在OpenAI近10億用戶中，只有一小部分人支付訂閱服務費用，使得公司面臨尋找新收入來源的壓力。

自ChatGPT於2022年推出以來，OpenAI的估值在幾輪融資中已飆升至5000億美元（約新台幣15.8兆元），高於任何其他私營公司。部分人士預期，OpenAI可能以1兆美元的估值上市。

但這家ChatGPT的開發商正以驚人的速度消耗現金，主要用於提供旗下服務所需的大量運算能力。

透過導入廣告的做法，OpenAI的商業模式將更接近科技巨頭谷歌（Google）和Meta，這兩家公司都在自家免費服務的基礎上，建立了龐大的廣告帝國。

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）長期以來一直表達他對廣告的反感，理由是擔心廣告可能會讓用戶對ChatGPT的內容產生不信任感。

為了解決這些疑慮，OpenAI承諾廣告絕不會影響ChatGPT的回答，且用戶與廣告商之間的對話將保持私密。

廣告 OpenAI ChatGPT 人工智慧

延伸閱讀

OpenAI尋求美裝置生產夥伴

大陸AI開發者直言難超美國 揭最大瓶頸：H200晶片銷陸影響不大

ChatGPT流量下滑！他曝「拚不過Gemini」主因：同事都搶買

OpenAI新耳機 傳鴻海代工

相關新聞

歐盟對大陸熔融氧化鋁徵反傾銷稅 稅率最高達110.6%

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）16日宣布，已就從中國進口的熔融氧化鋁徵收反傾銷稅，以提升歐...

ChatGPT將導入廣告 OpenAI稱有助彌補高昂成本

人工智慧（AI）公司OpenAI今天宣布，將在未來幾週開始在ChatGPT上測試廣告。這款廣受歡迎的AI聊天機器人正尋求...

互降電動車與農產關稅 加中協議內容與意涵一次看

加拿大與中國16日達成加國調降中國電動車關稅、中國調降加拿大油菜籽等農產關稅的協議。加國總理卡尼這趟北京國是訪問，被視為...

加拿大降陸電動車關稅 川普淡定「沒關係」美官員警告會後悔

中國大陸國家主席習近平16日會見到訪的加拿大總理卡尼，會後發表聯合聲明，並宣布關稅減免措施，包括加拿大將以6.1%的優惠...

川普淡化哈塞特接任Fed主席可能性 美債殖利率與美元匯率雙升

美國總統川普16日淡化國家經濟委員會主任哈塞特接任聯準會（Fed）主席的可能性。川普表示，哈塞特離開他目前的職位是一項「...

馬斯克喊救生育率被打臉 低出生真凶其實是低薪長工時

馬斯克近期在X上宣稱，「迫切需要立即提高出生率」，聽起來很戲劇化，甚至帶有一絲文明危機色彩，卻與現實嚴重脫節。而馬斯克並...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。