ChatGPT將導入廣告 OpenAI稱有助彌補高昂成本

人工智慧（AI）公司OpenAI今天宣布，將在未來幾週開始在ChatGPT上測試廣告。這款廣受歡迎的AI聊天機器人正尋求增加收入，以彌補急遽增長的高昂成本。

OpenAI在部落格文章中概述這項外界期待已久的舉措，並表示初期將向美國的免費與較低級別訂閱用戶顯示廣告。Premium Pro和企業版訂閱戶則將維持無廣告體驗。

法新社報導，廣告的整合一直是生成式AI聊天機器人面臨的關鍵問題，各家公司大多不願用廣告來打斷用戶體驗。但營運AI服務的巨額成本，可能已迫使OpenAI不得不採取行動。

在OpenAI近10億用戶中，只有一小部分人支付訂閱服務費用，使得公司面臨尋找新收入來源的壓力。

自ChatGPT於2022年推出以來，OpenAI的估值在幾輪融資中已飆升至5000億美元（約新台幣15.8兆元），高於任何其他私營公司。部分人士預期，OpenAI可能以1兆美元的估值上市。

但這家ChatGPT的開發商正以驚人的速度消耗現金，主要用於提供旗下服務所需的大量運算能力。

透過導入廣告的做法，OpenAI的商業模式將更接近科技巨頭谷歌（Google）和Meta，這兩家公司都在自家免費服務的基礎上，建立了龐大的廣告帝國。

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）長期以來一直表達他對廣告的反感，理由是擔心廣告可能會讓用戶對ChatGPT的內容產生不信任感。

為了解決這些疑慮，OpenAI承諾廣告絕不會影響ChatGPT的回答，且用戶與廣告商之間的對話將保持私密。