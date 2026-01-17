加拿大降陸電動車關稅 川普淡定「沒關係」美官員警告會後悔

中國大陸國家主席習近平16日會見到訪的加拿大總理卡尼，會後發表聯合聲明，並宣布關稅減免措施，包括加拿大將以6.1%的優惠關稅稅率，進口4.9萬輛中國大陸電動車。對此，美國總統川普雖回應「沒關係」，但美國政府官員警告，加拿大未來恐將為這項決定感到後悔，並強調這批中國電動車將不得進入美國市場。

路透與國會山莊報指出，中國是美國的經濟對手，也是川普在第二任期內持續針對的目標。加拿大則在2024年跟進美國，對中國電動車課徵100%關稅。不過，川普在回應記者詢問他對加拿大與中國宣布達成貿易協議的看法時表示「沒關係」，並表示這正是卡尼「應該做的」。

川普說：「我的意思是，他簽署貿易協議是一件好事。如果你能與中國達成協議，你就應該去做。」

不過，加拿大最新允許中國電動車進入市場，已引發美方政壇人士的警覺。他們擔心，即使華府近來對加拿大汽車與零組件採取日益強硬的立場，中加之間的貿易安排仍可能替中國在北美市場打開更大的空間。

美國運輸部長達菲赴俄亥俄州一家福特工廠出席活動時直言：「我認為他們回頭檢視這項決定時，一定會後悔把中國汽車引進本國市場。」

美國貿易代表葛里爾則表示，這批車輛數目有限，不會影響美國車企出口至加拿大的業務。他說：「我預期這不會干擾美國對加拿大的供應。」並強調，「這些車是賣到加拿大，不會進入美國。」

不過，葛里爾在接受CNBC採訪時，仍形容加拿大的決定「有問題」，並補充表示：「我們不在美國銷售大量中國汽車是有原因的，因為我們透過關稅來保護美國汽車工人，以及美國民眾免受這些車輛的影響。」

葛里爾同樣對中加貿易協議提出質疑，表示：「我認為，從長遠來看，他們恐怕會後悔做出這項協議。」他並指出，22025年1月針對具備網路連線與導航系統車輛所實施的相關規定，已成為中國汽車進入美國市場的重要門檻。

他表示：「我認為他們很難在這裡營運。美國對車輛的網路安全以及相關系統訂有一系列規章，中國車廠可能很難符合這類規定。」