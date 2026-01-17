快訊

紐時：中國漁船兩度大規模東海聚集 疑演練控制海域

大潤發保全賣場內性侵女實習生！全聯「概括承受」需賠300萬元

頻傳要選台北市長？陳佩琪坦言「很驚訝」曝黃國昌來問這事

加拿大降陸電動車關稅 川普淡定「沒關係」美官員警告會後悔

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
加拿大總理卡尼16日在北京日壇公園散步，這是2017年以來加拿大總理首次訪中。路透
加拿大總理卡尼16日在北京日壇公園散步，這是2017年以來加拿大總理首次訪中。路透

中國大陸國家主席習近平16日會見到訪的加拿大總理卡尼，會後發表聯合聲明，並宣布關稅減免措施，包括加拿大將以6.1%的優惠關稅稅率，進口4.9萬輛中國大陸電動車。對此，美國總統川普雖回應「沒關係」，但美國政府官員警告，加拿大未來恐將為這項決定感到後悔，並強調這批中國電動車將不得進入美國市場。

路透與國會山莊報指出，中國是美國的經濟對手，也是川普在第二任期內持續針對的目標。加拿大則在2024年跟進美國，對中國電動車課徵100%關稅。不過，川普在回應記者詢問他對加拿大與中國宣布達成貿易協議的看法時表示「沒關係」，並表示這正是卡尼「應該做的」。

川普說：「我的意思是，他簽署貿易協議是一件好事。如果你能與中國達成協議，你就應該去做。」

不過，加拿大最新允許中國電動車進入市場，已引發美方政壇人士的警覺。他們擔心，即使華府近來對加拿大汽車與零組件採取日益強硬的立場，中加之間的貿易安排仍可能替中國在北美市場打開更大的空間。

美國運輸部長達菲赴俄亥俄州一家福特工廠出席活動時直言：「我認為他們回頭檢視這項決定時，一定會後悔把中國汽車引進本國市場。」

美國貿易代表葛里爾則表示，這批車輛數目有限，不會影響美國車企出口至加拿大的業務。他說：「我預期這不會干擾美國對加拿大的供應。」並強調，「這些車是賣到加拿大，不會進入美國。」

不過，葛里爾在接受CNBC採訪時，仍形容加拿大的決定「有問題」，並補充表示：「我們不在美國銷售大量中國汽車是有原因的，因為我們透過關稅來保護美國汽車工人，以及美國民眾免受這些車輛的影響。」

葛里爾同樣對中加貿易協議提出質疑，表示：「我認為，從長遠來看，他們恐怕會後悔做出這項協議。」他並指出，22025年1月針對具備網路連線與導航系統車輛所實施的相關規定，已成為中國汽車進入美國市場的重要門檻。

他表示：「我認為他們很難在這裡營運。美國對車輛的網路安全以及相關系統訂有一系列規章，中國車廠可能很難符合這類規定。」

關稅 川普 加拿大 電動車

延伸閱讀

美最高法院20日可能公布關稅判決 白宮：若遭推翻將先課10%關稅應急

川普任內半導體產能4成赴美？美專家：不可能實現

明尼蘇達抗議升級 川普威脅動用反叛亂法

美中情局長會委內瑞拉臨時總統 討論經濟安全議題

相關新聞

加拿大降陸電動車關稅 川普淡定「沒關係」美官員警告會後悔

中國大陸國家主席習近平16日會見到訪的加拿大總理卡尼，會後發表聯合聲明，並宣布關稅減免措施，包括加拿大將以6.1%的優惠...

川普淡化哈塞特接任Fed主席可能性 美債殖利率與美元匯率雙升

美國總統川普16日淡化國家經濟委員會主任哈塞特接任聯準會（Fed）主席的可能性。川普表示，哈塞特離開他目前的職位是一項「...

馬斯克喊救生育率被打臉 低出生真凶其實是低薪長工時

馬斯克近期在X上宣稱，「迫切需要立即提高出生率」，聽起來很戲劇化，甚至帶有一絲文明危機色彩，卻與現實嚴重脫節。而馬斯克並...

川普大買5,100萬美元債券 搶進Netflix、通用、波音等標的

根據白宮15日公布的文件，川普在去年11月中旬至12月底期間，至少購買了價值5,100萬美元的債券，有一些標的涉及受川普...

維基百科敲定AI授權協議

在維基百科慶祝成立25周年之際，營運這個網站的非營利組織維基媒體基金會15日宣布，已和亞馬遜、Meta等人工智慧（AI）...

OpenAI尋求美裝置生產夥伴

ChatGPT開發商OpenAI正在美國尋找進軍消費者裝置領域的合作夥伴，這是該公司未來數年推出機器人和人工智慧裝置、大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。