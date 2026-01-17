快訊

川普淡化哈塞特接任Fed主席可能性 美債殖利率與美元匯率雙升

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國總統川普16日淡化國家經濟委員會主任哈塞特（見圖）接任Fed主席的可能性。歐新社
美國總統川普16日淡化國家經濟委員會主任哈塞特（見圖）接任Fed主席的可能性。歐新社

美國總統川普16日淡化國家經濟委員會主任哈塞特接任聯準會（Fed）主席的可能性。川普表示，哈塞特離開他目前的職位是一項「嚴肅關切」之事，這使他的主要對華許接任Fed主席的機率升高。美債殖利率與美元匯率雙升。

川普表示，「我知道凱文（哈塞特）觀看電視，我正要向你道謝。凱文．哈塞特如此之好。如果我移動你的職位，我將會失去你。這對我而言是一作嚴肅關切的事」。

川普這番談話，是Fed下任主席競逐之中最新的亂象，而此時川普政府與Fed之間因為司法部對主席鮑爾發動刑事調查而使雙方緊張急劇升高。

川普發言後，交易商也降低對降息的預期，兩年期公債殖利率與美元匯率都上升。ING集團外匯策略專家皮索利表示，「現在華許是領先者，市場並不認為他像哈塞特那樣鴿派」。Polymarket賭盤也顯示，華許被提名的機率升到60%。

Polymarket賭盤也顯示，華許被提名的機率升高。網路截圖
Polymarket賭盤也顯示，華許被提名的機率升高。網路截圖

